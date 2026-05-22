Orbelín Pineda se integra a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue sumando jugadores en su concentración rumbo al Mundial 2026. Este viernes se sumó Orbelín Pineda, quien se integra al combinado nacional en Puebla, previo al partido amistoso contra Ghana..

‘El Maguito’, originario de Coyuca Catalán, Guerrero, proviene del AEK Atenas, en una temporada en la que disputó 25 partidos en la Super League 1, donde anotó en cuatro ocasiones y dio 1 asistencia.

Orbelín Pineda viene con un registro de 4 goles y 1 asistencia con el AEK de Atenas Mexsport

En la temporada 25-26, Orbelín Pineda suma 50 partidos disputados, entre los que se incluyen la Super League, Conference League, Super League Play-Off, Clasificación UECL y Kypello Elladas.

Los jugadores que provienen de Europa seguirán integrándose a la Selección Mexicana en los próximos días.

Orbelín Pineda se integra a los jugadores que fueron convocados de la Liga MX que iniciaron concentración el pasado 6 de mayo, así como los elementos que juegan en Europa y que se han ido integrando. El futbolista de 30 años busca asistir a su segundo Mundial.

Orbelín Pineda se integró a la concentración de la Selección Mexicana en Puebla Mexsport

Previo a enfrentar a Ghana, Javier ‘El Vasco’ Aguirre advirtió que ninguno tiene asegurado su lugar en la lista definitiva para el Mundial y los jugadores que disputan la Liguilla de la Liga MX siguen siendo observados.

“Por supuesto que estamos muy pendientes en los partidos, hemos visto todos, mis colaboradores han acudido al estadio y tengo informes. Hay que tomar buenas decisiones por el bien del futbol, por bien nuestro. No hay nadie que esté seguro de momento, y en ese sentido, me gusta que levanten la mano”, indicó ‘El Vasco’ Aguirre.

El técnico de la Selección Mexicana afina los últimos detalles para encarar el Mundial 2026, teniendo como sinodal a Ghana, duelo que se jugará este viernes en el Estadio Cuauhtémoc. En el último partido contra la selección africana, el Tricolor se llevó la victoria por 2-0 con goles de Hirving Lozano y Uriel Antuna.

¿DÓNDE VER EL MÉXICO VS GHANA, PARTIDO AMISTOSO?