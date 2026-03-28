“El Mundial ya empezó en México”: Infantino prende la cuenta regresiva

Gianni Infantino adelantó el Mundial… al menos en discurso. El presidente de la FIFA aseguró que la Copa del Mundo 2026 ya comenzó en México, colocando a la Ciudad de México como el punto de arranque emocional del torneo.

“A 75 días del certamen, podemos decir que el Mundial ya arrancó en la Ciudad de México”, soltó el dirigente, en una frase que marca el tono de lo que viene rumbo al verano.

Más allá del calendario, Infantino respaldó su postura con el peso histórico del país, especialmente con lo que representa el Estadio Banorte, que en 2026 se convertirá en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo.

“Es imposible de mejorar”, dijo al referirse a lo que se ha vivido en México, recordando que en ese estadio se coronaron Brasil en 1970 con Pelé y Argentina en 1986 con Maradona, dos de las imágenes más icónicas en la historia del futbol.

También trajo de vuelta momentos que siguen vigentes décadas después, como el ‘Partido del Siglo’ entre Italia y Alemania y el gol de Manuel Negrete, que aún hoy es considerado uno de los mejores en los Mundiales.

En medio del repaso histórico, Infantino incluso se dio espacio para bromear, asegurando que 1970 es el mejor año en la historia de la humanidad, no solo por el torneo… sino porque fue el año en el que nació.

“No tengo memoria propia, pero mi papá me contaba lo que fue ese Mundial”, comentó, al explicar el vínculo personal que tiene con aquella edición.

En su paso por México, el dirigente ha visitado distintas sedes mundialistas como Monterrey y Guadalajara, además de formar parte de actividades en la capital, donde el ambiente previo al torneo ya comienza a sentirse.

Entre ellas, destacó su presencia en Iztapalapa durante la inauguración de la galería “Álbum Épico”, acompañado por Clara Brugada, Mikel Arriola y Emilio Azcárraga.

Con una sola frase, Infantino adelantó el reloj del Mundial, dejando claro que, al menos en México, la Copa del Mundo ya empezó a jugarse fuera de la cancha.