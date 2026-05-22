Canelo ‘noquea’ a Messi en millones de dólares

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ‘noqueó’ al argentino Lionel Messi en la lista de los atletas mejor pagados del mundo en 2026, aunque Cristiano Ronaldo se los llevó de calle.

El boxeador mexicano se ubica en el segundo lugar de la lista que difundió Forbes, con 170 millones de dólares en ingresos, por 140 de Lionel Messi. El tapatío suma dos peleas de cuatro bajo el contrato con Turki Alalshikh, director de Riyadh Season, que según asciende a 400 millones de dólares.

'Canelo' Álvarez supera por 30 millones de dólares a Lionel Messi Mexsport

En la derrota ante Terence Crawford y que dejó su récord en 63-3-2, la asistencia al combate registró un récord con 70 mil 482 aficionados en Nevada y más de 41 millones de espectadores vieron la pelea a través de Netflix, alcanzando un pico de más de 24 millones de reproducciones simultáneas. ‘Canelo’ Álvarez tendrá su documental y recientemente firmó un acuerdo de producción con Box to Box Films.

El boxeador mexicano tiene 160 millones de dólares en ingresos en el ring y 10 millones fuera del cuadrilátero.

En el pasado Mundial de Qatar 2022, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Lionel Messi protagonizaron una polémica cuando el argentino ‘pateó’ una playera de la Selección Mexicana. En el pasado mes de febrero, el ‘10’ de Argentina aclaró que la camiseta era de Andrés Guardado y la puso ahí porque “está transpirado al igual que la tuya”.

Por su parte, Messi registra 70 millones de ingresos en el campo y fuera de éste, otros 70 mdd. El rosarino alcanzó los 100 goles y asistencias combinados en su partido número 64 de la temporada regular de la MLS.

Cristiano Ronaldo casi dobleteó sus ganancias con respecto al 'Canelo' Álvarez Reuters

Cristiano Ronaldo es quien lidera la lista de Forbes con 300 millones de dólares, de los cuales 235 son ingresos provenientes de su contrato como jugador con el Al-Nassr y 65 millones por patrocinios.

Es la sexta ocasión en que el portugués comanda la clasificación (iguala a Michael Jordan), la cuarta de manera consecutiva. Sólo es superado por Tiger Woods, quien comandó la lista en 11 ocasiones.

LOS 10 ATLETAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO EN 2026: