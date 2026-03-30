¡Espionaje de Italia a Bosnia! Escándalo en la búsqueda por alcanzar el Mundial 2026 

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina de este martes que definirá cuál de las dos selecciones asistirá al Mundial 2026 se ha elevando en cuanto a la tensión y ahora un nuevo capítulo de espionaje ha salido a la luz alcanzando niveles casi de cine,.

El espionaje en el fútbol no es una novedad; desde el famoso "Spygate" de Marcelo Bielsa con el Leeds United hasta el uso de drones en torneos olímpicos, la búsqueda de una ventaja táctica suele cruzar los límites de la ética y ahora, un representante de Italia ha llevado el deseo de ver a su país en el Mundial, tras la ausencia de dos torneos, al extremo.

En las instalaciones de Butmir, lo que debía ser una sesión estratégica a puerta cerrada para el equipo de Sergej Barbarez se convirtió en un conflicto diplomático. Un soldado de la misión de paz EUFOR, identificado con un parche de Italia en su uniforme militar, fue sorprendido grabando los movimientos tácticos bosnios con su teléfono móvil.

Originalmente había una sesión de 15 minutos para los medios de comunicación, pero una vez que fueron desalojados se notó la presencia del soldado.

La Federación Bosnia no tardó en elevar una queja formal a la Unión Europea, interpretando el acto como un intento deliberado de sustraer secretos antes del choque en Zenica.

El factor Turpin: una designación que despierta fantasmas

Para Italia, el camino hacia el Mundial de Norteamérica no solo está empedrado de sospechas de espionaje, sino de malos augurios arbitrales. La UEFA ha designado al francés Clément Turpin para dirigir el encuentro, una decisión que la prensa italiana ha tildado de "antecedente escalofriante".

Turpin fue, precisamente, el encargado de impartir justicia en aquella fatídica noche de 2022 donde la Azzurra cayó ante Macedonia del Norte, quedando fuera de Qatar.

Más allá de las cábalas, Turpin es conocido por su extrema rigidez y por haber protagonizado roces dialécticos con técnicos de la talla de Simeone —a quien expulsó en una semifinal de Europa League— o Pep Guardiola.

Este martes, bajo la atmósfera asfixiante del estadio Bilino Polje, Italia buscará romper su maldición histórica y Bosnia sellar su regreso a la élite tras 2014.