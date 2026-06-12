Pierre Gasly recupera podio en Mónaco tras decisión de la FIA

Pierre Gasly ha recuperado el tercer lugar que obtuvo el domingo pasado en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, luego de que la FIA rescindiera los dos castigos que le impuso por exceso de velocidad en pits.

El francés fue uno de los cinco pilotos que fue sancionado durante la competencia en Montecarlo por el mismo motivo, aunque fue el único que recibió penalizaciones múltiples, lo cual le hizo caer de tercero al séptimo lugar.

Pero durante el mismo domingo, Alpine solicitó un derecho de revisión de las penalizaciones ante la FIA, argumentando que había evidencia que los comisarios que participaron en ese evento no tenían al momento de determinar el castigo.

La escuadra francesa utilizó en su defensa el hecho de que la FIA y Formula One Management (FOM) admitieron que había un problema con el monitoreo de velocidad de la línea de pits, pero los comisarios no sabían, en el sentido que la distancia utilizada para calcular el cronometraje oficial de la F1 (y, por lo tanto, la velocidad en el pit lane) era inexacta.

El margen de error es que dicha distancia era 77 centímetros más corta de lo esperado, lo que provocó que las velocidades se reportaran de forma incorrecta.

Además, se demostró que Gasly activó el limitador de velocidad antes de entrar a los pits sin superar el límite de 60 km/h por amplio margen.

Por ello, tras la reunión del jueves, se determinó que las pruebas presentadas eran admisibles, dando paso a la segunda fase para revertir un castigo, es decir, la apelación formal por parte de Alpine. Siendo hasta hoy viernes cuando se confirmó que Gasly recuperaría la tercera posición.

Alpine compartió la siguiente postura tras obtener su primer podio del año:

Celebramos la decisión de la FIA de admitir nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los Comisarios han anulado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto No. 10, lo que restituye al equipo su tercer puesto”.

Agradecemos a la FIA y a Formula One Management su transparencia y colaboración durante todo el proceso de Derecho de Revisión y por haber llegado a esta decisión”.

El equipo se centra ahora en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de este fin de semana y en conseguir el mejor resultado posible con sus dos autos”.

La decisión viene a expensas de Isack Hadjar, quien había heredado el tercer sitio en la competencia de Montecarlo para lo que hasta hoy era su primer podio con Red Bull Racing.

Además, Gasly supuestamente había excedido la velocidad por 0.1 y 0.4 km/h, mientras otros pilotos, como Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Franco Colapinto, fueron sancionados por superar el límite por sólo 0.1 km/h.

Esto incluyó a George Russell, quien en lugar de acabar en los primeros puestos, finalizó fuera de la zona de puntos, porque no cumplió con su castigo de cinco segundos cuando intentó hacerlo y recibió un drive-through.

Sin embargo, al no haber solicitado una revisión como fue en el caso de Gasly, no existe un mecanismo para anular las sanciones o mitigar las consecuencias de la manera en la que sus carreras fueron perjudicadas. Incluso, la FIA fue explícita en este sentido.

Sin duda, quedarán dudas sobre si esas infracciones fueron genuinas. No existe ninguna normativa que otorgue a los comisarios la facultad de anular una sanción cumplida”, se explicó.