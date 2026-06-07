Alpine solicita derecho de revisión sobre resultado del Gran Premio de Mónaco

La escudería Alpine busca impugnar los resultados del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 al solicitar un derecho de revisión de las sanciones impuestas a Pierre Gasly, a Franco Colapinto y a varios pilotos durante la carrera de este domingo.

La FIA impuso seis castigos por exceso de velocidad en pits, de las cuales dos recayeron sobre el piloto francés, quien originalmente cruzó la meta en tercer lugar, pero cayó a séptimo tras recibir un acumulado de diez segundos de recargo. Mientras tanto, Colapinto llegó en la posición 15, pero ascendió a la 14 de manera provisional tras la sanción que recibió Sergio Pérez.

En un comunicado, Alpine expresó que solicitará que se revisen las dos acciones que le merecieron los castigos a Gasly.

Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, el equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha solicitado a la FIA un derecho de revisión tras las sanciones impuestas por exceso de velocidad en el pit lane”, se lee.

Para que un derecho de revisión sea exitoso, Alpine debe presentar ante la FIA “evidencia significativa y relevante que no estaba disponible en el momento de la decisión en cuestión”.

Si los comisarios determinan que las pruebas aportan elementos con los que no contaban con anterioridad, habrá una segunda junta que determinará un posible cambio de resultado. Por el momento, a Isack Hadjar se le acreditó el tercer lugar, luego de librarse de un castigo por una acción de Red Bull durante el periodo bajo bandera roja.

Gasly, a quien no le avisaron sobre los castigos sino hasta que llegó al Parque Cerrado, se mostró desconsolado por el veredicto.

No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento. Llevo diez años dejándome la piel para vivir un momento como éste”, expresó en la zona de medios.