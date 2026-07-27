Toto Wolff calificó a algunos ingenieros de "Teletubbies" tras caos en Hungría

Toto Wolff fue uno de los críticos más severos sobre la situación de los autos lapeados que se desarrolló en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, al grado de calificar a algunos ingenieros de “Teletubbies”.

La queja del director de Mercedes giró en torno a la persecución que Kimi Antonelli intentó hacer sobre Max Verstappen en la parte final de la carrera de este domingo, en la que eventualmente el piloto de Red Bull terminó en segundo lugar, justo adelante del italiano.

Una falla en el sistema de monitoreo para colocar autos vueltas abajo hizo que las banderas azules se mostraran físicamente, lo cual irrumpió en las batallas por las primeras posiciones.

Esta situación, junto con la pasividad de algunos ingenieros para ordenar a sus pilotos de despejar el camino para los líderes, hizo que Wolff lanzara una crítica fuerte hacia sus colegas.

El sistema de comisarios no funcionaba y los autos de atrás se defendían en la lucha entre Lewis y Kimi”, dijo reiteradamente a medios de televisión.

Es vergonzoso que algunos ingenieros, como si fueran Teletubbies, se sienten en los muros de pits de estos equipos sin informar a sus pilotos de lo que ocurre detrás".

Antonelli dijo haber recibido una bandera azul mientras era perseguido por Hamilton Clive Mason/Mercedes-AMG F1 Team

Tras la competencia, Antonelli le compartió a Verstappen y al ganador Lando Norris en plena sala de descanso que el líder del Mundial había recibido una bandera azul mientras era seguido por Lewis Hamilton. El mismo Verstappen explotó en la radiocomunicación mientras lidiaba con autos más lentos.

La falla generalizada también influyó en la situación entre Oscar Piastri y Carlos Sainz, en la cual ambos tuvieron un roce de carrocerías. Incluso Oliver Bearman, quien fue sancionado con cinco segundos por ignorar las banderas azules mientras tenía a Isack Hadjar detrás suyo, también identificó una falla en el sistema.

De cualquier modo, Wolff destaca la superioridad que, pese a varias debilidades, ha mostrado Mercedes sobre sus rivales en esta primera parte del Mundial. Rumbo a las vacaciones de verano, Antonelli tiene ventaja de 50 puntos sobre Lewis Hamilton en tanto que Mercedes supera a Ferrari por 72 unidades.

En general, no estoy nada contento con la situación, pero cuando me tranquilice, (veré que) nos llevaremos una ventaja considerable en el campeonato de pilotos de cara al verano, una buena ventaja en el campeonato de constructores, y eso es mérito de un auto rápido y un gran equipo", apuntó Wolff.