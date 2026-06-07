Isack Hadjar mantiene su tercer lugar en Gran Premio de Mónaco

Isack Hadjar conservó su podio en el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1, tras librarse de una sanción por parte de la FIA.

Mientras era promovido al tercer lugar gracias a la penalización que recibió Pierre Gasly, el francés fue investigado porque Red Bull supuestamente había realizado “operaciones no permitidas” en su auto durante la bandera roja, la cual apareció porque los comisarios examinaron las condiciones del asfalto en la zona en la que Lance Stroll y Charles Leclerc sufrieron accidentes.

Tras demostrar que realizaron cambios menores y después revirtieron el auto a su estado original, la FIA determinó que no le impondría castigos a Hadjar ni a la agrupación austriaca.

Por el momento, Hadjar conserva el tercer puesto, luego de que Alpine presentó un derecho de revisión ante la FIA por la serie de penalizaciones impuestas por exceso de velocidad en pits.

Se informó que el equipo intentó cambiar las bujías/bobinas, pero no llegó a cabo el cambio y el coche arrancó en las mismas condiciones en que llegó a los pits, por lo que no se tomaron más medidas”, explica el boletín de la FIA.

Hadjar se recuperó de un accidente que sufrió en las prácticas del viernes Pirelli Motorsport

Hadjar ya se había librado de una sanción durante la competencia, luego de dejar una brecha mayor a diez autos durante uno de los periodos bajo Auto de Seguridad, aunque la FIA ha permitido cierto grado de tolerancia en carreras recientes, mientras los pilotos calentaban los neumáticos y preparaban sus unidades de potencia.

Con ello, Hadjar pasó de sufrir un accidente durante el viernes a asegurar su segundo podio en la Fórmula 1 y primero con el equipo principal de Red Bull, rescatando la honra de la escudería tras el abandono de Max Verstappen tras la primera vuelta.

Además, tuvo que lidiar con problemas de potencia, de transmisión y de puesta a punto en su RB22 de principio a fin.

Desde la vuelta 12, más o menos, empecé a tener problemas de agarre y era simplemente imposible manejarlo”, describió en conferencia de prensa.

En Mónaco, especialmente aquí, no puedes permitirte el lujo de saltarte la primera y la segunda marcha, y ahí radicaba el problema. Era muy difícil de conducir.