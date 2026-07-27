De la quinta división alemana a la gloria: Sidny Lopes Cabral gana el premio al Mejor Gol de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una huella imborrable, no solo por el título de España, sino por una genialidad individual que los aficionados eligieron como la máxima expresión de talento: el gol de Sidny Lopes Cabral.

El defensor de la Selección de Cabo Verde se alzó con el prestigioso galardón al Mejor Gol del Torneo, superando en las votaciones finales a figuras como Eldor Shomurodov y Wilson Isidor.

El gol de Sidny Lopes Cabral a Argentina en el Mundial 2026

El escenario fue inmejorable: los dieciseisavos de final en el Hard Rock Stadium de Miami. Ante la mirada atenta de miles de espectadores y frente a la Selección de Argentina, el lateral caboverdiano regaló una obra de arte al minuto 103 del tiempo extra.

Tras un recorte preciso que dejó atrás a Alexis Mac Allister, Cabral soltó un disparo con efecto curvo que se incrustó en la escuadra, dejando sin oportunidad a Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Aquel tanto significó el empate 2-2 parcial y cimentó su lugar en la historia grande del fútbol de la FIFA.

De la quinta división alemana a la llamada de Marcelo

Más allá del premio de la FIFA, esta historia destaca por su superación personal. Hace apenas unos años, el defensor competía en la quinta división del futbol de Alemania, una realidad lejana al estrellato de los Mundiales.

La validación definitiva llegó por parte de una leyenda internacional: Marcelo, ícono histórico del Real Madrid. El brasileño contactó personalmente al joven defensor de 23 años para felicitarlo y revelarle que había votado por su anotación, un gesto que Cabral guardará como su mayor trofeo tras la eliminación de su país en el torneo.

El disparo cruzado de Sidny Lopes Cabral superó el lance del arquero Emiliano Martinez durante el partido entre la Selección de Cabo Verde y la Selección de Argentina. Reuters

Cabo Verde: La gran sorpresa del Mundial 2026

El éxito de Lopes Cabral es el epílogo perfecto para una selección debutante que cautivó a los aficionados. Cabo Verde se despidió invicto en la fase de grupos y llevó al límite a la campeona del mundo, Argentina. Con el reconocimiento a su arquero Vozinha en el once ideal y este premio a Cabral, el futbol de África reafirma su crecimiento en la escena global.