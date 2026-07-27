Jorge Campos sorprende a Tom Holland: El épico regalo para Spider-Man

Jorge Campos volvió a demostrar que su legado trasciende las canchas. El legendario portero mexicano protagonizó un momento especial junto al actor Tom Holland, a quien sorprendió al regalarle una de sus famosas camisetas multicolor que marcaron una época en el futbol mundial.

El exguardameta compartió en sus redes sociales imágenes del encuentro con el protagonista de Spider-Man, donde ambos convivieron durante una activación relacionada con la nueva película del superhéroe arácnido.

En el video se observa a Campos, originario de Acapulco, Guerrero, compartiendo un momento con Holland mientras recibe una de sus coloridas playeras, misma que posteriormente entregó al actor británico como un recuerdo de su histórica carrera.

Jorge Campos bromea con un nuevo traje de Spider-Man

Fiel a su estilo, el ‘Brody’ acompañó la publicación con un mensaje lleno de humor, haciendo referencia a los diseños llamativos que utilizó durante su etapa como futbolista.

Jorge Campos compartió un momento con el actor Tom Holland que interpreta a Spider-Man @SoyJorgeCampos1

“Mucho éxito Tom Holland en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. Tengo unas ideas para el nuevo traje”, escribió Campos, jugando con la posibilidad de que sus legendarios uniformes pudieran inspirar una nueva versión del traje del héroe de Marvel.

El legado de Jorge Campos traspasa el futbol

Con este encuentro, Jorge Campos volvió a mostrar la popularidad que conserva décadas después de su retiro. Además de ser recordado como uno de los mejores porteros mexicanos de la historia, su estilo único, sus uniformes coloridos y su personalidad lo convirtieron en un personaje reconocido dentro y fuera del deporte.

Ahora, su imagen vuelve a cruzar fronteras al compartir escenario con una de las estrellas más importantes del cine internacional.