Barcelona quiere robarle al Real Madrid el fichaje de Rodri

Rodri Hernández ha vuelto a situarse en el centro del mercado de fichajes tras su extraordinaria actuación en el Mundial 2026.

Como capitán de la selección española campeona del mundo y ganador del Balón de Oro del torneo, el mediocentro del Manchester City demostró que sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta en su posición.

A pesar de que ya ha superado la treintena y de los problemas físicos que le han acompañado en las últimas temporadas, su rendimiento ha reabierto las puertas de los clubes más importantes de Europa.

Real Madrid tendría todo acordado con Rodri para ficharlo REUTERS

Barcelona ya ha preguntado para fichar a Rodri

El periodista Oriol Domènech reveló en el programa Tot Costa de Catalunya Radio que el FC Barcelona ha dado el primer paso formal y se ha puesto en contacto con el entorno de Rodri para conocer las condiciones de un posible fichaje.

La lesión de Frenkie de Jong ha acelerado la necesidad de reforzar el mediocentro. El técnico Hansi Flick busca un perfil de máximo nivel que ordene el juego y permita a jugadores como Pedri rendir con mayor libertad, y Rodri encaja a la perfección en ese esquema.

Además, el hecho de que el centrocampista madrileño termine contrato en 2027 y mantenga una excelente relación con varios compañeros del Barca en la selección española facilita el sondeo. El club catalán explora ahora si la operación es viable económicamente y deportivamente.

Barcelona y el Real Madrid se pelean el fichaje de Rodri

De acuerdo con varios reportes llegados desde España, el Real Madrid era hasta hace pocos días el club que más había avanzado en la operación por Rodri.

El conjunto blanco había cambiado de postura tras el Mundial y trabajaba en un acuerdo con el jugador, que siempre ha mostrado interés por volver a LaLiga y, en particular, por vestir de blanco.

Sin embargo, la entrada del Barcelona ha alterado el panorama. Los azulgranas no solo han preguntado por la situación del mediocentro, sino que quieren aprovechar la ventana de oportunidad que se abre por el año de contrato que le queda al City y por las necesidades internas del mediocampo.

Ahora la batalla se intensifica. Mientras el Madrid mantiene la delantera en las negociaciones y prepara una oferta, el Barca se ha metido de lleno en la lucha con la intención de “robarse” a uno de los jugadores más determinantes del futbol mundial en este momento.