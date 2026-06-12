Mundial 2026: Gianni Infantino revela por qué cambiaron la ceremonia de los himnos

El Mundial 2026 hace ruido. Va de los colores a las distancias, pasando por las fronteras de tres países y cambiando la forma de presentar los juegos.

Uno de ellos, el más visible ha sido la ceremonia de apertura en cada partido. Antes era más cuadrada y se delimitaba a los 11 jugadores por equipo que eran titulares, pero en un intento por integrar a los 26 que conforman una selección en Mundial, la FIFA tomó otra postura.

Es común que el presidente de este organismo se reúna con futbolistas para saber las sensaciones que pasan por la cabeza de todos ellos durante los juegos.

Infantino y su grupo secreto en la FIFA

Cierto es también que hay un grupo detrás de Gianni Infantino a los que no se les reconoce la cara. cuadrillas de abogados, burócratas, secretarios, oficinistas, mercadólogos y diseñadores que están constantemente tejiendo las nuevas redes de cada torneo.

Gianni Infantino, durante su presentación en el Milken Institute. Reuters

Al final, la cara de todo es la de Infantino, ese sonriente personaje que ha sido acusado de ser la marioneta de los políticos, de venderse de igual forma con los rusos y árabes como con Donald Trump para seguir con el proyecto económico de la FIFA.

Infantino sin embargo palidece cuando trata de hablar de futbol, "de eso no sé mucho", afirma en tono de broma, "dicen algunos que no sé nada, pero por eso me rodeo de personas que entienden el futbol, los escucho y aprendo de ellos".

Infantino escucha a los italianos

El jugador favorito de Infantino es Evaristo Beccalossi, un centrocampista del Brescia, Inter y Sampdoria principalmente, que jugaba con la 10, pero que nunca fue tomado en cuenta para una Copa del Mundo.

La selección mexicana en la ceremonia de inauguración Imagenshop

"Es mi ídolo, me encantaba verlo jugar. Muy fino, un mediocampista de gran talento que era goleador, sin embargo no tuvo la suerte de estar en un Mundial".

Hijo de italianos, Infantino nacio en Brig, un cantón suizo a unos cuantos kilómetros de la frontera italiana con Domossola en la región del Piemonte en Turín. Por eso su inclinación futbolística siempre ha sido italiana.

Del Piero aconseja a Infantino

En ese sentido cena constantemente con jugadores de esa nacionalidad como Roberto Baggio, quien lo acompañó en el palco del Estadio Azteca o Alessandro del Piero, el causante de que las ceremonias de apertura para cada partido, hayan cambiado.

Del Piero aconseja al presidente de la FIFA @alessandrodelpiero

"Una noche cenaba con Del Piero y platicamos de esa situación. Fue entonces cuando me dijo que debía cambiar la ceremonia, que no sólo los 11 jugadores que salen de titulares tendrían que aparecer, sino que son más junto a los de la banca".

La idea taladró el cerebro de Infantino que se puso de inmediato a laborar el cambio con su gente en las oficinas de Zurich. Después de hablarlo con ellos, le dijo a Del Piero que su idea era factible para el Mundial.

"Quizá lo hizo porque es muy sentimental y muy patriota. Pocos jugadores como Del Piero sienten tan intensamente su bandera y su país. En Alemania 2006 hizo uno de los goles más bellos en la semifinal ante los locales y creo que fue porque él salió de la banca que tenía esa sensación de que no pudo cantar el himno en la cancha... ahora ya será posible para los que estarán en 2026".