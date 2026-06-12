Los memes que dejó el árbitro y el gesto de un jugador en el Mundial

El partido inaugural entre México y Sudáfrica generó varios memes, algunos de ellos reflejados por el árbitro “robot” y por el gesto que realizó un jugador de Sudáfrica, durante la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 en el Estadio CDMX.

El árbitro Wilton Sampaio fue caracterizado como el personaje de Vegeta Tomada de 'X'

El árbitro central del México – Sudáfrica fue Wilton Sampaio y sorprendió con la mini cámara que portó en la cabeza, así como su micrófono y el silbato. De hecho, en una de las fotografías que fueron capturadas, se pudieron apreciar estos artefactos.

Los usuarios de redes sociales no perdonaron y le agregaron un “plus” a sus fotografías, poniéndolo como un personaje del futuro. Incluso, lo compararon con Vegeta, personaje del anime Dragon Ball.

Además, las tres tarjetas rojas no pudieron pasar desapercibidas, que lo llevaron a mostrar como un pulpo.

En total, el árbitro Wilton Sampaio mostró en tres ocasiones la tarjeta amarilla, en tres la roja, sancionó 23 faltas y marcó dos fuera de juego.

Después de revisar una jugada, el inglés del colegiado también dio de qué hablar.

LOS MEMES DEL GESTO DEL JUGADOR DE SUDÁFRICA

Un futbolista sudafricano no pudo creer que Sudáfrica se había quedado con nueve jugadores en el partido inaugural del Mundial, y su gesto fue captado por las cámaras de televisión, en el que se mostró incrédulo con lo que marcó el árbitro Wilton Sampaio.