Piden que la lista final de México se anuncie como en el llano

La Selección Mexicana está a pocas horas de dar a conocer la lista final de 26 jugadores que representarán al Tri en el Mundial 2026, sin embargo, usuarios en redes sociales dieron ideas sobre las posibles formas creativas de revelar cada uno de los nombres que estarán en la próxima justa; hacerlo como en el llano, la favorita entre los seguidores.

Este domingo 31 de mayo podría ser clave para el futuro inmediato del combinado Tricolor, ya que Javier Aguirre definiría la lista de los 26 jugadores que estarán en la siguiente Copa Mundial de la FIFA, dándola a conocer a través de redes sociales y esclareciendo las dudas que aún existen en la confirmación del plantel.

La Selección Mexicana revelaría su lista definitiva para el Mundial 2026 el domingo 31 de mayo. Mexsport

Con el partido ante Australia a jugarse en un Rose Bowl Stadium que estará prácticamente lleno, México está al borde de cerrar su preparación para recibir un tercer Mundial, donde en Fase de Grupos se enfrentarán a Sudáfrica y Chequia en el Estadio Ciudad de México y frente a Corea del Sur en Guadalajara.

Las ideas por parte del público no llegaron de manera genuina, ya que diversas selecciones –entre ellas Brasil con el anuncio de Neymar- realizaron videos sumamente creativos para compartir con los aficionados el nombre de los 26 jugadores que estarán conformando y representando a su país durante el Mundial a disputarse entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

Una de las ideas que más llamó la atención por parte del público mexicano es la de juntar las credenciales de cada uno de los jugadores, aventarlas al piso y las que vayan quedando con la fotografía hacia el sol, son los que aparecerán sobre el terreno de juego… auténticamente como sucede en los partidos del llano.

Pese a la diversificación de ideas, lo único cierto es que el aficionado azteca espera que el Tri se rife en la presentación y generen ilusión entre los más de 120 millones de mexicanos que buscarán hacer historia en esta Copa Mundial de la FIFA, donde 4 de sus primeros 5 compromisos podrían estarlos disputando en el epicentro del país, siempre y cuando superen la Fase de Grupos como líderes.

BFG