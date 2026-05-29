Selección de Panamá: datos, récord y calendario en el Mundial 2026

El camino de Panamá hacia su primer Mundial fue una lucha de décadas contra la sombra del beisbol y la falta de infraestructura profesional. Tras quedarse a las puertas de Brasil 2014 en un cierre de eliminatoria traumático contra Estados Unidos, la revancha llegó de forma poética el 10 de octubre de 2017. Con un gol agónico de Román "El Mazinger" Torres ante Costa Rica, los panameños sellaron su boleto a Rusia 2018, provocando que el presidente del país declarara día de asueto nacional para celebrar la hazaña de una generación que nunca dejó de creer.

Su participación en Rusia 2018 fue un bautismo de fuego. Ubicados en un grupo extremadamente difícil junto a las potencias europeas de Bélgica e Inglaterra, los “Canaleros” sufrieron derrotas abultadas, pero el resultado fue secundario ante el simbolismo del momento. El mundo entero se conmovió cuando, perdiendo 6-0 ante Inglaterra, el capitán Felipe Baloy anotó el primer gol de Panamá en un Mundial; la afición panameña en el estadio celebró aquel tanto con más euforia que si hubieran ganado la final, demostrando el valor emocional del debut.

Felipe Baloy anotó el primer gol de Panamá en un Mundial Reuters

En la actualidad, Panamá ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una de las selecciones más sólidas de Concacaf. Bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo ha modernizado su estilo, apostando por la posesión de balón y una salida limpia desde el fondo. Tras llegar a la final de la Copa Oro y competir de tú a tú en la Nations League, encara el proceso hacia 2026 como un serio candidato para regresar a la Copa del Mundo, consolidando el futbol como el deporte rey del istmo.

Thomas Christiansen le ha dado su 'toque' a la selección de Panamá Reuters

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ:

Participaciones totales: 1 (Rusia 2018).

Mejor posición histórica: 32° lugar (2018).

Mejor posición (Era Moderna): 32° lugar (2018).

Récord histórico (Partidos): 3 PJ | 0 PG | 0 PE | 3 PP.

Goles: 2 a favor | 11 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Felipe Baloy (1 gol).

Jugador con más partidos: 8 jugadores empatados con 3 partidos (Penedo, Escobar, Torres, Gomez, Godoy, Cooper, Pérez y Rodríguez).

Gol más rápido: José Luis Rodríguez (Minuto 33 vs. Túnez, 2018)

Racha de clasificaciones: 1 (2018).

Confederación: Concacaf (Norte, Centroamérica y el Caribe).

La selección de Panamá debutará ante Ghana en el Mundial 2026 Reuters

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

Panamá está acostumbrada a jugar en el Estadio Rommel Fernández, donde la humedad es del 90 por ciento. Cuando viajaron a Rusia, los jugadores estaban aterrados por el frío. Se cuenta que llevaban maletas llenas de café panameño y salsas picantes locales para “calentar el cuerpo” desde adentro, porque sentían que la comida rusa era demasiado fría y sin alma para su estilo de vida caribeño.

La selección de Panamá está encuadrada en el Grupo L Reuters

CALENDARIO DE PANAMÁ EN EL MUNDIAL 2026:

Miércoles 17 de junio: Ghana vs. Panamá – Estadio de Toronto.

Miércoles 23 de junio: Panamá vs. Croacia – Estadio Toronto.

Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra – Estadio Nueva York.