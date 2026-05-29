¡Disciplina y motivación! 'Conejo' Pérez elogia el método de Javier Aguirre en Selección Mexicana 

Contemplar a Javier Aguirre en su tercer proceso mundialista con la Selección Mexicana evocan en Óscar Pérez los mejores recuerdos de su carrera como custodio de la portería.

Aunque ya vislumbra lejos las ediciones del Mundial de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, el Conejo Pérez tiene claro que hay elementos que no cambian en el vestidor de la Selección Mexicana si se trata de Aguirre: “motivación y disciplina”.

“Javier sin duda combina bien esa parte”, elogia el exportero en entrevista con Excélsior. “Es un tipo muy directo, te dice claro lo que quiere”.

Incluso el Conejo se entusiasma por recordar esos tiempos de alta presión. La carga de adrenalina ya lleva un toque especial por la sinceridad que suele tener el seleccionador con sus jugadores.

“Javier hace que te comprometas, le gusta la disciplina y es fundamental para hacer las cosas”, afirma.

Y así lo ha hecho valer el entrenador. En sus discursos no pierde la oportunidad de recalcar que siempre está atento a lo que se hace dentro y fuera de la cancha. La disciplina fue el eje que marcó el proceso al Mundial 2026.

En su primer llamado mundialista, en Francia 1998, Óscar Pérez no disputó ningún partido. El titular era Jorge Campos.

Después fue su turno. Bajo el mando de Javier Aguirre y de entender su metodología, el Conejo Pérez fue el hombre de confianza bajo los tres palos.

“Conforme se acerca el juego, a Javier lo vas viendo y se pone más serio el asunto, te exige más de lo normal”, destaca el exguardameta al recordar la manera en que el técnico afronta su proyecto de la mano de un Mundial.

Con la Selección, Óscar el Conejo Pérez disputó 55 partidos. Sufrió de primera mano las eliminaciones en octavos de final ante Estados Unidos en el 2002 y ante Argentina en el 2010.

“Aguirre hace que tengas más seriedad en tus acciones y obviamente el jugador siente esa parte de que se acerca el momento importante y de cierto modo estás con esa inquietud”, añade.

Orgulloso de Memo Ochoa

Por otro lado, aplaudió la madurez con la que Guillermo Ochoa se encamina a un sexto Mundial, al tiempo que su titularidad no está garantizada.

“Ochoa, él ya está seguramente muy consciente de lo que puede venir, tiene mucha experiencia y sin duda lo hará bien, él está para lo que necesite la Selección, ya sea para jugar, apoyar, él pondrá todo de su parte para que todo vaya bien”.

Cabe recordar que en Sudáfrica 2010, el Conejo Pérez retomó la titularidad de la portería por encima de Memo Ochoa , lo que generó en su momento un intenso debate.

Pero el crecimiento internacional de Memo Ochoa es una labor que Óscar Pérez admira por el bien del futbol mexicano y del prestigio que tiene en sus guardametas.

“Poca gente ha logrado, serán seis Mundiales y si va, imagínate”, remata con orgullo. “Son pocos quienes lo han hecho, mis respetos, lo considero de los mejores porteros que hemos tenido y éxito para él”.