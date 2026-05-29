Luis Díaz respalda a James Rodríguez como líder de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026

A menos de dos semanas para que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Colombia afina los últimos detalles en un ambiente de total unión. Luis Díaz, la gran figura del Bayern Munich, tomó los micrófonos y mandó un mensaje contundente sobre la jerarquía dentro del vestuario cafetero: James Rodríguez sigue siendo el jefe absoluto

El espaldarazo de 'Lucho' Díaz al eterno '10'

A pesar del gran momento que vive el atacante del conjunto bávaro tras coronarse campeón de la Bundesliga, Díaz dejó en claro que no hay debate sobre quién porta el brazalete de líder en el esquema de Néstor Lorenzo. El extremo respeta las jerarquías y se rinde ante la experiencia del mediocampista del Minnesota United:

El grande, el referente y el capitán para mí seguirá siendo James Rodríguez, eso no va a cambiar. Lo tenemos en nuestra Selección y tenemos que aprovecharlo de una manera increíble”, manifestó la estrella del Bayern.

Para Díaz, la presencia de James representa el pilar fundamental del proyecto deportivo de la 'Tricolor', sin importar los relevos generacionales por los que atraviese el combinado nacional.

James Rodríguez ha jugado la reciente temporada con el Minnesota United de la MLS IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En el mejor momento de su carrera rumbo a la Copa del Mundo

La motivación en la escuadra sudamericana está por las nubes. Luis Díaz, quien viene de firmar su temporada más destacada en el Viejo Continente registrando 15 goles y 14 asistencias en la liga alemana, confesó sentirse pleno para encarar la justa mundialista:

Está siendo uno de los mejores años a nivel personal y futbolístico. Llego en un momento increíble para lo que siempre soñé, que es representar a nuestra Selección y a nuestro país en un Mundial”, declaró con entusiasmo.

Luis Díaz mantiene los pies en la tierra pese a ser una de las figuras de Colombia REUTERS

Colombia compartirá el reflector internacional buscando trascender y superar sus mejores marcas históricas, cobijados por un vestuario que presume una gran relación y entendimiento entre sus máximos referentes.