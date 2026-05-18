¡Neymar encabeza lista final de Brasil para el Mundial 2026!

Neymar encabeza la lista final de Brasil para el Mundial 2026, terminando con la incertidumbre y dándole una nueva oportunidad al astro carioca de soñar con levantar la sexta corona de la Scratch en la historia de la máxima justa del futbol.

Ante un tumulto de aficionados, Carlo Ancelotti se hizo presente, tomó el micrófono y mencionó a cada uno de los 26 futbolistas que representarán al máximo ganador en la historia de los Mundiales (5 títulos), donde –claramente- destacó el nombre de Neymar.

Neymar ya estuvo presente en tres Copas del Mundo con Brasil, donde su mejor resultado fue un doloroso cuarto lugar frente a su gente, edición que terminó marcada por la derrota ante los Teutones; estos son los resultados de Brasil en los Mundiales con Neymar luciendo la 10:

Brasil 2014 / Cuarto Lugar tras caer ante Alemania 7-1 en Semifinales y frente a Países Bajos en el partido por el tercer sitio.

Rusia 2018 / eliminado en Cuartos de Final por Bélgica con marcador de 2-1.

Qatar 2022 / eliminado en Cuartos de Final por Croacia tras empatar 1-1 en tiempo regular y caer 4-2 en tanda de penales.

* En 13 partidos de Copa del Mundo, Neymar suma 8 goles y 4 asistencias.

El domingo 19 de julio se disputará la Final del Mundial 2026 desde la cancha del MetLife Stadium. Mexsport

Partidos de Brasil en el Mundial 2026 / Grupo C

Siendo amplio favorito para avanzar sin inconveniente alguno hacia los 16avos de Final, el pentacampeón del mundo enfrentará a los Leones del Atlas en su debut, duelo que promete ser el más complejo para los comandados por Carlo Ancelotti.

Estos son los compromisos de la Scratch durante la Fase de Grupos del Mundial 2026:

Brasil Vs Marruecos / sábado 13 de junio, 16:00 horas - MetLife Stadium (New Jersey).

Brasil Vs Haití / viernes 19 de junio, 18:30 horas - Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Brasil Vs Escocia / miércoles 24 de junio, 16:00 horas - Hard Rock Stadium (Miami).

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Brasil en su último partido del Mundial, donde fue eliminado por Croacia en Qatar 2022. Mexsport

BFG