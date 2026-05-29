Selección de Inglaterra: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

Inglaterra mantuvo una relación distante con los primeros Mundiales, considerándose superior al resto por ser la cuna del deporte. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en 1966, cuando oficiaron como anfitriones. Liderados por Bobby Moore y Bobby Charlton, vencieron a Alemania Federal en una final épica marcada por el polémico "gol fantasma" de Geoff Hurst. Aquella tarde en Wembley permanece como el estándar de oro y la única estrella en el escudo de una nación que respira futbol en cada rincón.

La Era Moderna ha sido una montaña rusa de expectativas desmedidas y decepciones crueles. Durante décadas, Inglaterra fue víctima de la "maldición de los penales", quedando eliminada desde los once pasos en momentos clave (1990, 1998, 2006). A pesar de contar con la "Generación Dorada" (Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney), el equipo solía chocar contra un techo de cristal en Cuartos de Final, incapaz de traducir el éxito de la Premier League al plano internacional bajo una presión mediática asfixiante.

Bajo la dirección de Gareth Southgate, Inglaterra ha recuperado la alegría y la estabilidad competitiva. El equipo alcanzó las semifinales en Rusia 2018 y los cuartos en Qatar 2022, demostrando un futbol más asociativo y aprovechando una cantera inagotable de talento técnico. Con figuras como Jude Bellingham, Phil Foden y Harry Kane, los "Tres Leones" llegan al proceso de 2026 no solo como participantes, sino como uno de los máximos favoritos para romper una sequía de 60 años y finalmente gritar que el fútbol ha vuelto a casa.

Harry Kane es la gran figura de Inglaterra en su ataque @England

DATO CURIOSO:

En la final de 1966, la Reina Isabel II entregó el trofeo al capitán Bobby Moore. Moore, en un gesto de extrema caballerosidad, se limpió las manos llenas de barro y sudor en el mantel de terciopelo antes de estrechar la mano de la Reina para no ensuciarla.

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 16 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Campeón (Inglaterra 1966).

Mejor posición (Era Moderna): 4° lugar (Italia 1990 y Rusia 2018).

Récord histórico (Partidos): 74 PJ | 32 PG | 22 PE | 20 PP.

Goles: 104 a favor | 68 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Gary Lineker (10 goles).

Jugador con más partidos: Peter Shilton (17 partidos).

Gol más rápido: Bryan Robson a los 27 segundos (Minuto 1 vs. Francia, 1982).

Racha de clasificaciones: 7 consecutivas (1998 - 2022).

Confederación: UEFA (Europa).

FIGURA: HARRY KANE

DT: TOMAS TUCHEL