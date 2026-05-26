Diez jugadores van por los últimos dos lugares en el Tri para el Mundial 2026

Los días están contados para que México revele su lista final de 26 jugadores que serán parte del Tri para el Mundial 2026, por lo que un total de 10 futbolistas buscan convencer a Javier Aguirre y apoderarse de los últimos 2 sitios disponibles; 24 tendrían su sitio asegurado con el combinado nacional.

Con dos partidos amistosos por delante (Australia y Serbia), la Selección Mexicana afina los últimos detalles para encarar la próxima justa veraniega que arrancará el jueves 11 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México con el partido entre el Tri y Sudáfrica.

Gilberto Mora fue titular con México ante Ghana en el amistoso en Puebla frente a Ghana. Mexsport

Pese a los dos compromisos que hay por delante, solamente uno de ellos podrá ser utilizado por el técnico nacional como prueba, ya que la lista final la revelará el lunes 1 de junio.

De acuerdo con la información compartida por David Medrano, estos son los 10 jugadores que estarían contendiendo por los últimos dos puestos disponibles en la lista de 26:

1. Alejandro Gómez / Defensa, Xolos.

2. Everardo López / Defensa, Toluca.

3. Jesús Angulo / Defensa, Tigres.

4. Richard Ledezma / Defensa, Chivas.

5. Julián Araujo / Defensa, Celtic de Escocia.

6. Luis Chávez / Mediocampista, Dinamo de Kiev de Rusia.

7. Carlos Rodríguez / Cruz Azul.

8. Marcel Ruiz / Toluca.

9. Kevin Castañeda / Xolos.

10. Germán Berterame / Inter Miami de Estados Unidos.

* Con los nombres mencionados, jugadores como César 'Chino' Huerta y Diego Lainez estarían completamente descartados por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Los 24 ‘seguros’ de México para el Mundial 2026

Considerando la información anterior y los futbolistas que ya se encuentran concentrados en el CAR, estos son los jugadores que ya tendrían asegurado su sitio en la lista final de Javier Aguirre:

1. Raúl Rangel / Portero, Chivas.

2. Carlos Acevedo / Portero, Santos.

3. Guillermo Ochoa / Portero, AEL Limassol de Chipre.

4. Johan Vásquez / Defensa, Genoa de Italia.

5. Cesar Montes / Defensa, Lokomotiv de Rusia.

6. Israel Reyes / Defensa, América.

7. Jesús Gallardo / Defensa, Toluca.

8. Mateo Chávez / Defensa, AZ Alkmaar de Países Bajos.

9. Jorge Sánchez / Defensa, PAOK de Grecia.

10. Luis Romo / Mediocampista, Chivas.

11. Edson Álvarez / Mediocampista, Fenerbahce de Turquía.

12. Erik Lira / Mediocampista, Cruz Azul.

La lista definitiva de México para el Mundial 2026 se entregará este lunes 1 de junio. Mexsport

13. Álvaro Fidalgo / Mediocampista, Betis de España.

14. Obed Vargas / Mediocampista, Atlético de Madrid de España.

15. Gilberto Mora / Mediocampista, Xolos.

16. Brian Gutiérrez / Mediocampista, Chivas.

17. Orbelin Pineda / Mediocampista, AEK de Grecia.

18. Roberto Alvarado / Mediocampista, Chivas.

19. Alexis Vega / Delantero, Toluca.

20. Julián Quiñones / Delantero, Al Qadsiah de Arabia Saudita.

21. Santiago Gimenez / Delantero, Milan de Italia.

22. Guillermo Martínez / Delantero, Pumas.

23. Armando González / Delantero, Chivas.

*24. Raúl Jiménez / Delantero, Fulham de Inglaterra.

* Único de los jugadores mencionados que aún no reporta con la Selección Mexicana.

BFG