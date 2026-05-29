El Tri sonríe: Sudáfrica falla penal y sigue sin ganar en 2026

Sudáfrica no logró derrotar a Nicaragua (0-0) en el último partido agendado de los Bafana Bafana previo a debutar en el Mundial 2026 frente a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México; su estrella falló un penal que representaba su primera victoria en el año.

Enfrentándose en el Orlando Amstel Arena de Johannesburgo a Nicaragua, el conjunto africano se paró ante su gente frente al conjunto de Concacaf que no logró su boleto al Mundial 2026, por lo que Sudáfrica lucía como favorito para terminar con la victoria.

Dominando la posesión del balón y maniatando a su rival, fue hasta el final del primer tiempo cuando Kamogelo Sebelebele terminó siendo derribado en el área para brindarle la posibilidad a Lyle Foster –su referente en el ataque- de marcar desde los once pasos, sin embargo, el delantero estrelló su intento luego de haber engañado al portero centroamericano, manteniendo la igualdad.

A partir del inicio de la segunda mitad, Sudáfrica lanzó diversos cambios y terminó con 8 modificaciones (incluyendo al portero) refrescando sus piezas sin resultado alguno, ya que el marcador se mantenía sin movimiento en una de las principales ciudades de Sudáfrica.

Finalmente, Nicaragua mantuvo el cero en su arco y los Bafana Bafana se mantienen sembrando dudas de cara a su debut en el Mundial 2026 ante México en la cancha del Estadio Ciudad de México, mismo que se disputará el jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Últimos resultados de Sudáfrica previo al Mundial 2026

Con 4 partidos disputados en 2026, Sudáfrica no conoce el triunfo en lo que va del año calendario, teniendo que remontarse a su último duelo de la Copa Africana de Naciones para rememorar su último triunfo… mismo que no le sirvió para superar la Fase de Grupos

Sudáfrica 3-2 Zimbabue / 29 de diciembre, 2025.

Sudáfrica 1-2 Camerún / 4 de enero.

Sudáfrica 1-1 Panamá / 27 de marzo.

Sudáfrica 1-2 Panamá / 31 de marzo.

Sudáfrica 0-0 Nicaragua / 29 de mayo.

De momento, Sudáfrica no ha confirmado algún otro partido amistoso previo a enfrentarse a México en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio, sin embargo, podría conseguir un rival de última hora antes de medirse ante Javier Aguirre y compañía.

Sudáfrica no cuenta con más amistosos programados previo a debutar en el Mundial 2026, frente a México. X: @BafanaBafana

BFG