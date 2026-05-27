La pesadilla de Julio Ibáñez en Sudáfrica: ¿Qué pasó en la audiencia ante un juez? 

El entorno del periodismo deportivo en México sigue con atención el proceso legal que enfrentan el reportero, Julio "El Profe" Ibáñez, y el camarógrafo Danny García, quienes se encuentran retenidos en Sudáfrica desde principios de marzo de 2026. Este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo una audiencia formal en los tribunales de Johannesburgo, marcando un punto de inflexión en un caso que ha generado múltiples especulaciones en plataformas digitales y medios de comunicación independientes sobre la situación jurídica de ambos trabajadores de los medios de comunicación.

La cobertura informativa que inicialmente estaba destinada a seguir los pasos de la selección sudafricana, primer rival de México en la Copa del Mundo 2026, se transformó en una complicación legal debido al uso de equipo tecnológico en zonas restringidas por motivos de seguridad nacional en el país africano. El panorama, sin embargo, ha comenzado a clarificarse tras los reportes oficiales emitidos por los portavoces de la empresa televisiva en la que trabaja y de reportes de otros periodistas.

El origen del arresto en Johannesburgo

La detención de los comunicadores mexicanos ocurrió en el marco de una transmisión en vivo que el propio Ibáñez realizaba para sus plataformas digitales. En un principio, los reportes locales sugirieron que el arresto administrativo obedecía a presuntas irregularidades en el estatus migratorio y los visados de trabajo del equipo periodístico enviado para la cobertura previa al certamen mundialista. Sin embargo, las investigaciones posteriores y el pliego de cargos formal determinaron que la causa principal del arresto fue la operación de un vehículo aéreo no tripulado (dron) en una zona prohibida.

El equipo técnico de la cadena de televisión buscaba capturar tomas aéreas de los entrenamientos y las instalaciones del representativo de Sudáfrica, combinado que inaugurará la competencia frente a México el próximo miércoles 11 de junio. La utilización del dron en las inmediaciones del complejo deportivo encendió las alertas de las corporaciones de seguridad locales, derivando en la interrupción de la transmisión y la posterior custodia de Ibáñez y García por parte de las corporaciones policiales sudafricanas.

La postura oficial de los compañeros

Ante la difusión de diversas versiones sobre el estado físico y legal de los comunicadores, la conductora de la misma empresa periodística, Danielle Dithurbide, emitió un pronunciamiento público para esclarecer el estatus real del caso y confirmar el calendario judicial que seguirán las autoridades de Johannesburgo en las próximas semanas.

Hay información importante que les queremos compartir sobre el caso de nuestro queridísimo amigo y compañero Julio Ibáñez. Como se ha publicado en algunos medios y en algunas redes sociales, hoy se llevaría a cabo su audiencia, lo cual ocurrió. La única realidad hasta ahora, lo único oficial hasta ahora, es que la audiencia, una segunda audiencia, fue fijada para la próxima semana, es decir, el 2 de junio. Está el equipo legal de TelevisaUnivision, de TUDN y de toda la compañía respaldándolo y por supuesto que le daremos detalles".

Dithurbide insistió en que la información verificada debe ser el único canal conductor para evitar especulaciones que afecten a los familiares de los involucrados en territorio nacional.

Hasta ahora lo único confirmado es que una segunda audiencia será realizada para el Profe, como lo conocemos y a quien le mandamos un enorme beso. Y para Dani, su compañero camarógrafo también, por supuesto, para el 2 de junio. Esta es la información oficial, esta es la información real de lo que está ocurriendo en Sudáfrica con el Profe Ibáñez".

Por su parte, el experimentado cronista deportivo Antonio de Valdés expresó el malestar del equipo de trabajo frente a los rumores difundidos en redes sociales durante los casi tres meses que ha durado el proceso en el extranjero.

Qué bueno que lo dices porque se han dicho una sarta de estupideces que de verdad molestan, ¿no? Molestan además para dos compañeros que, pues, han vivido una etapa compleja. Desde principios de marzo están por allá viviendo esta cosa, pesadilla, porque no hay otra forma de decirlo. Ojalá que…".

Reducción de cargos y la posible sanción económica

A pesar de la complejidad del sistema judicial sudafricano en materia de seguridad y uso de espacio aéreo, reportes publicados por el diario deportivo AS México señalan que el panorama legal para los comunicadores ha mejorado de manera significativa durante las últimas horas. De acuerdo con las fuentes vinculadas al caso, la intervención del cuerpo jurídico de la empresa de televisión logró que los múltiples cargos iniciales se redujeran a una sola acusación formal relacionada exclusivamente con la falta administrativa por la operación del dron.

La reducción de las imputaciones elimina los escenarios más severos que contemplaban penas privativas de la libertad en centros de reclusión locales. Los informes actuales indican que el próximo martes 2 de junio, fecha establecida para la segunda audiencia obligatoria, el juez de la causa dictará la sentencia definitiva, la cual consistiría primordialmente en una sanción económica o multa administrativa sustancial, permitiendo con ello la liberación definitiva de los pasaportes y el retorno o reincorporación del equipo a las actividades profesionales previas al inicio de la Copa del Mundo.