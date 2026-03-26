Faitelson tunde a Sudáfrica: "Acusar de terrorismo a periodistas es ridículo y absurdo"

Tras la detención de los periodistas mexicanos Julio Ibáñez y Dani García en Sudáfrica, David Faitelson ha lanzado diversas críticas en la red social X al gobierno de Sudáfrica, pero también a la embajada de ese país en territorio mexicano solicitando que sus compañeros sean liberados.

El integrante de Televisa calificó de "ridícula" y "absurda" la postura de las autoridades sudafricanas, quienes mantuvieron bajo una "auténtica pesadilla" a los enviados de TUDN, esto durante un largo video en X.

“Una pesadilla auténtica”: El asalto con armas largas

Faitelson no se guardó nada al describir la gravedad de los hechos ocurridos en el país que inaugurará el Mundial 2026 precisamente ante México. El periodista relató que la situación pasó de un simple contratiempo migratorio —causado originalmente por un error administrativo local— a una escena de película.

"Me parece una verdadera vergüenza lo que ha sucedido con las autoridades africanas en el caso de dos periodistas mexicanos, compañeros, colegas... han pasado por una pesadilla auténtica en ese país", expresó Faitelson.

Según el relato, las autoridades no solo arrestaron a los comunicadores, sino que "irrumpieron en la habitación del hotel donde estaban trabajando, irrumpieron con armas largas, los acusaron de terrorismo. ¡Háganme el favor! Terrorismo".

El origen de esta grave acusación fue el uso de un dron para realizar tomas de color. Sin embargo, la proximidad de un colegio de la comunidad judía encendió las alarmas de seguridad locales. "Ellos toman sus previsiones y tienen todo el derecho de hacerlo, pero ¿ya después de eso no investigaron acaso quiénes son?", cuestionó David, subrayando que ambos son enviados por Televisa.

Faitelson apuntó a la falta de criterio de la policía sudafricana. El periodista señaló que bastaba una llamada a la Cancillería mexicana para confirmar la identidad de Ibáñez, un rostro recurrente en la televisión nacional, y de García, un realizador de amplia trayectoria. "Yo no sé qué tienen en la cabeza los sudafricanos. Acusar de terrorismo a dos periodistas deportivos es ridículo, es absurdo".

Respecto a las críticas recibidas por la supuesta demora de los medios para denunciar el caso, Faitelson aclaró que se trató de una estrategia de seguridad. "Teníamos una táctica de acuerdo a lo que nos pidió la familia y la empresa de no decir nada hasta saber cómo estaba la situación", explicó, asegurando que mientras tanto se solicitaba el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Rumbo al Mundial 2026: Una lección de hospitalidad

La crítica de Faitelson también se dirigió a Sudáfrica y recordó la experiencia del Mundial 2010, mencionando que, pese a los discursos oficiales, la corrupción y la desigualdad siguen siendo evidentes. "Dicen que acabaron con el apartheid... no estoy muy seguro de eso. Todavía recuerdo los cinturones de miseria. Hay un tema de corrupción que es terrible, una policía incapaz de investigar", arremetió.

Finalmente, el periodista lanzó una reflexión sobre el futuro cercano, recordando que Sudáfrica visitará México para el partido inaugural del Mundial 2026. "Sudáfrica vendrá aquí a jugar el mundial y seguramente lo vamos a tratar de otra manera, igual a los periodistas sudafricanos que vengan. Pero esto es realmente inverosímil. ¿Terroristas? ¿De qué hablan?", concluyó.

La respuesta de la Embajada de Sudáfrica en México

Antes del largo video de Faitelson, el mismo periodista había lanzado reclamos a la Embajada de Sudáfrica en México, mismos que fueron contestados por la representación del país en un posteo en X.

“Mr Faitelson, la Emb. de México en Pretoria ya está en contacto con las autoridades sudafricanas desde el fin de semana pasado. Se han intercambiado notas diplomáticas y llamadas. Si desea agregar info sobre ellos, por favor escriba”.