Julio Ibáñez en Sudáfrica: actualización, esto sabemos del proceso legal y su audiencia en mayo

El caso del periodista mexicano Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García entra en una nueva fase legal en Sudáfrica. Ambos deberán permanecer en el país africano al menos hasta mayo, cuando se celebrará la siguiente audiencia en la que su defensa buscará que la fiscalía desestime los cargos en su contra.

Ibáñez y García, ya no se encuentran bajo arraigo. Sin embargo, tienen prohibido salir de Sudáfrica, lo que limita su movilidad al territorio nacional mientras continúa el proceso judicial. La defensa sostiene que existen elementos suficientes para cuestionar la acusación y permitir su regreso a México en el corto plazo.

El origen del caso se remonta a finales de marzo, cuando ambos fueron detenidos en Johannesburgo. De acuerdo con fuentes cercanas, permanecieron encarcelados durante cinco días antes de obtener un esquema de detención domiciliaria en un alojamiento temporal. Con el paso de los días, las autoridades flexibilizaron las condiciones, permitiéndoles desplazarse libremente dentro del país.

Origen del caso

La detención ocurrió en medio de un operativo policial que, según los registros, se ejecutó sin previo aviso. El momento quedó documentado en una transmisión en vivo que el propio Ibáñez realizaba en redes sociales, donde se observa la irrupción de hombres armados en su habitación.

En un inicio, las autoridades habrían argumentado inconsistencias en su estatus migratorio. Esa versión fue posteriormente corregida. La investigación se centró entonces en el uso de un dron en una zona considerada restringida en Johannesburgo, una práctica que en Sudáfrica puede ser catalogada como falta grave por motivos de seguridad.

Ibáñez, conocido como “El Profe” por su trabajo en cancha con el Club América y la Selección Mexicana, se encontraba en Sudáfrica junto a García realizando contenidos relacionados con el entorno del primer rival de México rumbo al Mundial que comenzará el 11 de junio.

La resolución del caso dependerá de la audiencia programada para mayo. En ese punto, la fiscalía deberá sostener la acusación o aceptar los argumentos de la defensa. Mientras tanto, ambos periodistas permanecen a la espera, en un proceso que ha escalado de una cobertura deportiva a un conflicto legal internacional.