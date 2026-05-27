¿Tensión en la MLB? Mánager de Brewers estalla contra Abner Uribe por obsceno festejo ante Cardinals

El beisbol de las Grandes Ligas vivió un momento de máxima tensión el martes por la noche, y no precisamente por lo deportivo. Lo que debía ser una noche de fiesta para los Milwaukee Brewers tras blanquear 6-0 a los St. Louis Cardinals, terminó en un serio dolor de cabeza para su manager, Pat Murphy, debido a una polémica celebración de su cerrador estrella.

El relevista dominicano Abner Uribe se convirtió en el centro de la tormenta tras realizar tres gestos obscenos —al más puro estilo de la facción D-Generation X de la WWE (el famoso crotch chop)— apuntando directamente hacia el dugout de los Cardinals. El incidente ocurrió justo después de ponchar a Alec Burleson con la casa amenazando en la octava entrada.

"Me avergonzó. Eso es inaceptable", Pat Murphy, manager de los Brewers, notablemente molesto en conferencia de prensa.

La furia de Pat Murphy: "No es cómo hacemos las cosas aquí"

A pesar de la victoria que consolida a Milwaukee en la cima de la División Central de la Liga Nacional, Murphy no ocultó su frustración con el lanzador de 25 años.

Sin justificación: "No sé qué le pasó. Es un chico emocional, pero ese tipo de cosas simplemente no es cómo hacemos las cosas aquí", sentenció el timonel.

Cuestión de respeto: "¿Por qué lo hacemos? Es un juego 6-0. ¿Qué estamos haciendo ahí?", añadió Murphy, visiblemente incómodo por la falta de deportividad en un juego que ya estaba prácticamente resuelto.

"¿Por qué lo hacemos? Es un juego 6-0. ¿Qué estamos haciendo ahí?", añadió Murphy, visiblemente incómodo por la falta de deportividad en un juego que ya estaba prácticamente resuelto. Posible castigo: El mánager advirtió que la conducta no será tolerada y anticipó que la MLB podría intervenir con una multa o suspensión en las próximas horas. Sin embargo, matizó: "Lo quiero. Créanme, lo quiero... pero esto es inaceptable".

La respuesta de Uribe: ¿Provocación de Oliver Marmol?

Uribe, originario de Santo Domingo, ofreció disculpas a sus compañeros y al staff de coacheo a través de un intérprete, pero no se quedó callado y soltó una bomba que promete encender aún más la rivalidad.

El dominicano acusó directamente al manager de St. Louis, Oliver Marmol, de haber sido el detonante de su furia. Según el lanzador, Marmol estuvo haciendo gestos durante el encuentro que sugerían que los bateadores de los Cardinals serían golpeados deliberadamente por los pitcheos de Milwaukee.

Tengo el respaldo de mis compañeros siempre", afirmó Uribe, quien además dejó caer que hubo otro incidente previo durante las prácticas del martes, del cual prefirió no dar detalles.

El panorama: Rivalidad al rojo vivo

Los Brewers (32-20) siguen enrachados con nueve victorias en sus últimos 12 partidos, pero este incidente le pone una dosis extra de picante al cierre de la serie de tres juegos este miércoles en Milwaukee. Con la MLB vigilando de cerca, los ánimos están calientes y el morbo está por las nubes.