Escándalo en Roland Garros: Mariano Puerta abandona a Alejandro Davidovich y huye a Miami sin avisar

El tenis español ha vivido uno de sus episodios más surrealistas y escandalosos en pleno Roland Garros 2026. Tras quedar eliminado en la segunda ronda del Grand Slam parisino ante el argentino Thiago Tirante, el malagueño Alejandro Davidovich rompió el silencio y destapó una traición que dejó en shock a todo el circuito de la ATP.

Su entrenador, el argentino Mariano Puerta (subcampeón del torneo en 2005), abandonó París de la noche a la mañana, sin despedirse de nadie y dejando al tenista completamente desamparado en medio de la competencia.

Simplemente agarró un vuelo y se fue a Miami sin decirnos nada. Nos ha fallado como persona", dijo Alejandro Davidovich, número 23 del mundo, visiblemente afectado en conferencia de prensa.

Alejandro Davidovich Fokina ahora se concentrará en la temporada sobre césped con un nuevo entrenador. AFP

Una ruptura por WhatsApp y bloqueo total

Según el desgarrador relato de Davidovich (26 años), la situación parece sacada de una película de drama. El pasado domingo, tras vencer en el debut al bosnio Damir Dzumhur, tenista y entrenador cenaron juntos con total normalidad. Nadie sospechaba lo que vendría horas después.

El mensaje de la discordia: Ya entrada la noche, Puerta le envió un texto kilométrico para comunicarle que renunciaba y se marchaba de forma definitiva.

Incomunicación absoluta: El entrenador argentino no solo apagó el radar, sino que radicalizó su salida. "Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer", confesó el tenista español.

El impacto en la pista: "No soy de piedra"

Davidovich admitió que jugar un torneo de la magnitud de Roland Garros sin tu entrenador principal y con semejante golpe emocional terminó pasándole factura en su derrota ante Tirante (6-4, 6-7, 1-6 y 3-6).

No soy de piedra y aunque he tenido dos días para digerirlo, seguramente haya afectado inconscientemente".

Además, el malagueño destapó que este modus operandi no es nuevo para el estratega de 47 años: “Supe después que ya había actuado de forma similar con otros tenistas. Debe ser algo normal para él. Yo no voy a ir detrás de él”. Cabe recordar que la relación laboral apenas había iniciado en enero de este año.

¿Qué sigue para Davidovich?

Con el polémico historial de Puerta sumando un nuevo capítulo (ya arrastraba una suspensión por dopaje en su etapa de jugador), Davidovich pasará página rápidamente. El español confirmó que afrontará la gira sobre hierba junto a Pepo Clavet, quien ya estuvo presente en su palco para intentar apagar el fuego en París.