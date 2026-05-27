¡Lista definida! Javier Aguirre tiene a sus 26 jugadores, solo una sorpresa podría cambiarla

La Selección Mexicana ya se encuentra concentrada en Pasadena para el partido amistoso de este sábado ante Australia. El equipo dirigido por Javier Aguirre completó sus primeras sesiones de entrenamiento y ahora, parece que ya están definidos todos los lugares para el Mundial 2026.

La expectativa en torno al Tricolor crece, sobre todo para saber quienes será los 26 convocados a la justa mundialista, más aún, cuando ya hay dos nuevas incorporaciones.

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Raúl Jiménez y Chino Huerta reportarán con México

La Federación Mexicana de Futbol informó este miércoles que los delanteros Raúl Jiménez y César Huerta se incorporarán mañana jueves a la concentración del Tri en Pasadena, California. Ambos jugadores viajarán para unirse al grupo que ya trabaja bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Destaca especialmente el llamado del Chino Huerta, quien no vestía la camiseta verde desde hace varios meses. De igual manera, las expectativas están puestas en el canterano del América, quien luce como la gran figura del equipo para la Copa del Mundo.

¿Definida la lista de México para el Mundial?

Con la convocatoria del Chino Huerta y de Raúl Jiménez, la Selección Mexicana ya tiene 26 seleccionados para el partido contra Australia. Por lo que se puede deducir que esta sea la lista definitiva de México para el Mundial 2026.

El anuncio de los convocados para la Copa del Mundo será este 1 de junio, sin embargo, con los jugadores que se han ido integrando más lo que ya estaban concentrados, parece Javier Aguirre ya tiene listos a sus jugadores.

En los últimos días, los rumores sobre la convocatoria de Alejandro Gómez o Kevin Castañeda para el Mundial 2026 han incrementado, aunque si esto llegase a pasar, el Vasco tendría que sacar de la lista a uno o dos jugadores que ya han estado entrenando con el equipo, algo que parece complicado.

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Los 26 convocados de México

Raúl Jiménez Chino Huerta Santi Gimenez Johan Vázquez Obed Vargas Álvaro Fidalgo Julián Quiñones Orbelin Pineda César Montes Luis Chávez Edson Álvarez Mateo Chávez Jorge Sánchez Guillermo Ochoa Tala Rangel Carlos Acevedo Israel Reyes Jesús Gallardo Luis Romo Erik Lira Brian Gutiérrez Gilberto Mora Piojo Alvarado Alexis Vega Guillermo Martínez Armando González

¿Chino Huerta, la sorpresa de Aguirre para el Mundial?

Con la convocatoria del Chino Huerta, se abre nuevamente la competencia en el ataque mexicano. Todo parece indicar que el jugador del Anderlecht podría ganarse su lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo,

Este llamado representa una gran sorpresa en la Selección Mexicana, ya que Huerta tiene más de siete meses que no es convocado al Tricolor, su último encuentro fue el pasado 15 de octubre de 2025, donde disputó 30 minutos contra Ecuador.

'Chino' Huerta jugando con el Anderlecht. Foto de X: @rscanderlecht

Tras superar su lesión de pubalgia, el Chino tiene ahora la posibilidad de demostrarle a Javier Aguirre que puede ser un elemento diferencial en el esquema tricolor.