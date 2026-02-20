'Perro' Bermudez baja de la nube a Gilberto Mora y 'Hormiga' González

Pretendidos por diversos clubes de Europa, Enrique ‘El Perro’ Bermudez aseguró que ni el nivel de Gilberto Mora ni lo mostrado por Armando ‘Hormiga’ González es lo que muchos mexicanos aseguran, ya que no son parte de los grandes astros que podrían jugar en cualquier club del mundo.

Desde hace meses atrás, el nombre de Gilberto Mora suena para llegar a un club de Europa por una cifra récord, de acuerdo a lo publicado por su representante la brasileña Rafaela Pimenta, mientras que el de Armando González, actual campeón goleador de la Liga MX, y uno de los mejores anotadores de este Clausura 2026, comienza a hacer que su nombre reluzca entre los mejores del balompié azteca.

Gilberto Mora y Hormiga González son dos de los prospectos de la Selección Mexicana que podrían ir al Mundial 2026. Mexsport

Ante ello, tanto Mora como González han sido vinculados con equipos que se encuentran entre los mejores del futbol mundial, por lo que el narrador que presume haber sido protagonista de 12 Copas del Mundo de la FIFA, aseguró que ninguno de los dos pertenece al olimpo del futbol, a pesar de lo mostrado hasta el momento y lo que les resta por hacer dentro del terreno de juego:

“Algunos mexicanos somos buenos para inflar globos de Cantoya, primero Gilberto Mora, y ahora la Hormiga, 2 muy buenos jugadores con mucho techo por delante, pero no del nivel de los grandes astros !! que opinan?”

Diversos aficionados le dieron la razón, sobre todo en el caso del delantero de Chivas, destacando que lo hecho por Gilberto Mora se encuentra fuera de los estándares, mientras que los goles convertidos por Armando González llevan poco de haberlo catapultado, por lo que deberá seguir mostrando en la delantera del Rebaño y la Selección Mexicana.

Lo que es una realidad es que Javier Aguirre y su cuerpo técnico tienen a Gilberto Mora y Armando González en la mira para integrar la lista final del Mundial 2026, por lo que su presencia en el torneo veraniego ilusiona con una nueva generación que también se encuentra integrada por jugadores como Obed Vargas, quien milita en el Atlético de Madrid.

BFG