¿'Hormiga' González a Europa? Un equipo ofreció pagar su cláusula a Chivas y así respondió

El mercado de fichajes del futbol mexicano vibró con una noticia que puso a temblar a la afición rojiblanca. La posibilidad de que Armando ‘Hormiga’ González saliera de la institución tomó fuerza cuando un club importante de Europa tocó a la puerta de Chivas. El interés fue real y puso a prueba la lealtad del joven goleador hacia el proyecto deportivo del Guadalajara, especialmente con la Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

'Hormiga' González disputando el balón con Sebastián Cáceres. Mexsport

De acuerdo con la cadena ESPN, el club interesado en los servicios del atacante fue el CSKA de Moscú. El conjunto ruso no solo sondeó la situación, sino que mostró una postura agresiva al proponer el pago total de la cláusula de rescisión, la cual supera los 20 millones de dólares. A pesar de la estratosférica cifra, la 'Hormiga' González analizó su futuro inmediato y tomó la decisión de permanecer en el equipo tapatío para consolidar su carrera antes de dar el gran salto al extranjero.

EL RECHAZO DE 'HORMIGA' GONZÁLEZ AL CSKA DE MOSCÚ Y EL SUEÑO DEL MUNDIAL 2026

La oferta de Europa resultó tentadora en el aspecto económico, pero el delantero priorizó sus metas profesionales. Fuentes cercanas informaron que el atacante rechazó la propuesta debido a su compromiso con Chivas y su deseo ferviente de ser campeón con la camiseta rojiblanca. Además, el factor de la Selección Mexicana jugó un papel clave; 'Hormiga' González sabe que mantenerse en la vitrina de la Liga MX le otorga mayor visibilidad para asegurar un lugar en el Mundial 2026.

'Hormiga' González celebrando su gol ante Mazatlán. Mexsport

El CSKA de Moscú mantuvo contacto directo con el entorno del futbolista y esperó una respuesta positiva para realizar la transferencia de forma inmediata. Sin embargo, la postura del jugador fue tajante. El canterano prefirió la estabilidad del proceso actual en el Guadalajara, donde goza de la confianza total del cuerpo técnico y la directiva, antes que aventurarse a una liga que actualmente enfrenta restricciones internacionales, lo que podría mermar sus posibilidades de llegar a la Copa del Mundo.

SONDEOS DESDE INGLATERRA Y ESPAÑA POR ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ

El gran momento que vive la 'Hormiga' González no pasó desapercibido en otras latitudes. Además del intento formal desde Rusia, existen reportes de sondeos provenientes de ligas de mayor jerarquía en Europa como la de Inglaterra y España, así como el creciente mercado de Arabia Saudita. Estos clubes mantienen un seguimiento puntual sobre el artillero, quien actualmente pelea la cima de la tabla de goleo individual con cinco tantos, solo por detrás de Joao Pedro del Atlético de San Luis.

'Hormiga' González levanta la mano para ir a Europa, pero no ahora. Mexsport

La directiva de Chivas respira tranquila por ahora, pues cuenta con su referente de área para buscar el título en este torneo. No obstante, el interés europeo solo se pausó. Se espera que, tras la participación de México en el Mundial, las ofertas vuelvan a llegar al escritorio de la directiva. Por lo pronto, el delantero se enfoca en seguir rompiendo las redes en el futbol nacional y demostrar que tiene la calidad necesaria para triunfar en cualquier liga del planeta cuando llegue el momento adecuado.