F1 2026: Precios de F1 TV e Izzi para seguir el regreso de "Checo" Pérez

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca este fin de semana con el regreso de Sergio “Checo” Pérez como la principal atracción para México, pero también será una de las campañas más intensas con el nuevo cambio reglamentario técnico, uno que no se había visto desde la revolución del 2014.

La nueva era no solo exige unas nuevas especificaciones en los monoplazas, sino también en las unidades de potencia. Sumado a esto, Cadillac se convierte en el equipo 11 de la parrilla de salida. Para observar la campaña de regreso de “Checo” Pérez después de un año sabático tras su salida de Red Bull, existirán dos opciones en México, ambas de forma oficial y con diferentes ventajas.

¿Cómo observar la temporada de F1 2026 con Sergio Pérez en México y cuánto cuesta?

A continuación te mostramos las dos formas en las que podrás observar la temporada 2026 de la Fórmula 1 en televisión y streaming:

Izzi y Sky: El sistema de televisión por cable contará con las transmisiones de todos los grandes premios como parte de su servicio. Los usuarios podrán encontrar los fines de semana de competencia en el menú o ingresar a través de la plataforma Izzi Go.

Costo mensual: Desde 249 pesos los usuarios adquieren el paquete que incluye la F1.

F1 TV: Es el servicio de streaming oficial de la Fórmula 1. Ofrece la libertad de seguir cada sesión en vivo y con repeticiones on demand sin necesidad de un sistema de cable. Se puede contratar desde la app o web oficial con los siguientes paquetes y mirarse en televisores inteligentes, Roku, Apple TV, Google TV, Android o iPhones o iPads.

F1 TV Access (Paquete Básico): Incluye repeticiones de las carreras y programas especiales.

Costo mensual: 64 pesos

64 pesos Costo anual: 549 pesos

F1 TV Pro: Transmisión en vivo de todas las sesiones, incluyendo F2 y F3, sin publicidad en Full HD.

Costo mensual: 129 pesos

129 pesos Costo anual: 999 pesos

F1 TV Premium: Incluye los beneficios de Pro más transmisión en resolución 4K y función multivista para personalizar tu pantalla.