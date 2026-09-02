Pato O'Ward: ¿Qué necesita para ser subcampeón de la IndyCar 2026?

El campeonato 2026 de la serie IndyCar terminará este domingo en el circuito de Laguna Seca y Pato O’Ward intentará conseguir el subcampeonato por segundo año consecutivo.

El piloto mexicano hizo historia durante el fin de semana pasado en Milwaukee, luego de convertirse en el piloto mexicano con más victorias en las carreras de monoplazas estadunidenses al superar las once que Adrián Fernández obtuvo en sus pasos por la CART y la Indy Racing League.

Además, fue el primer piloto en 45 años en ganar dos competencias de la categoría en un solo día.

Ahora, con el pentacampeonato de Alex Palou ya asegurado, los reflectores apuntan a la pelea por la segunda posición general.

Los pilotos que buscan el subcampeonato de IndyCar 2026

Y es que la combinación de resultados le dio a Pato O’Ward la oportunidad de acercarse tanto a Kyle Kirkwood como a David Malukas y a Christian Lundgaard, los cuatro pilotos que se jugará del subcampeonato este domingo, cuando la IndyCar visite el autódromo de Laguna Seca, en Monterey, California.

Los cuatro están en 23 puntos de separación, con Lundgaard acumulando 507 unidades contra los 505 de Kirkwood y los 503 de O’Ward. Un poco más atrás, con 484 puntos, se encuentra Malukas.

O'Ward, Kirkwood y Lundgaard han sido tres de los protagonistas de la temporada Chris Owens/IndyCar

¿Cómo es el sistema de puntuación en la IndyCar?

En cada carrera se imparten hasta 54 puntos, de los cuales 50 corresponden al ganador, 40 al segundo lugar, 35 al tercero, 32 al cuarto y 30 al quinto. Del sexto al décimo se van descontando dos puntos (28-26-24-22-20), mientras que de la posición 11 a la 25, el descuento es de un punto (19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5).

¿Qué necesita Pato O’Ward para ser subcampeón de IndyCar en 2026?

El escenario más simple para O’Ward es una victoria en Laguna Seca, que le dará el subcampeonato de manera automática.

Finalizar en segundo lugar también hace factible el objetivo, aunque en este caso debe esperar resultados de sus rivales y, en especial, si lograron puntos extra durante el fin de semana. Fuera de la Indy 500, se entrega un punto por la ‘pole position’, uno por liderar una vuelta y dos por liderar la mayor cantidad de vueltas.

Eso quiere decir que, por ejemplo, un segundo lugar de O’Ward sin puntos extra (40) y un tercer puesto de Lundgaard con una unidad adicional (35+1) le dará al danés el subcampeonato, siempre y cuando no haya una victoria de Kirkwood.

Pero si Lundgaard no obtiene puntos extra, entrará en juego el criterio de desempate por triunfos. O’Ward ha sumado tres victorias contra las dos de Lundgaard y las dos de Kirkwood, en tanto que Malukas todavía busca la primera en su historial en la serie.

Dejando de lado los puntos extra, si O’Ward llega en tercer puesto este domingo, Lundgaard debe acabar quinto o peor, y si el regiomontano termina la carrera en cuarto, su coequipero en Arrow McLaren tiene que acabar sexto o peor. Bajo estos dos escenarios, se suma que Kirkwood no puede acabar por delante de O’Ward.

Un quinto lugar por parte del mexicano y un séptimo de Lundgaard o peor le dan el segundo sitio del campeonato a O’Ward, siempre y cuando Malukas no gane la carrera y Kirkwood no acabe delante suyo.

Hay muchas más combinaciones que le favorecen a O’Ward, en especial al tener a su favor el criterio de desempate por victorias.

Por ejemplo, nuevamente sin considerar los puntos extra, un octavo lugar obliga a Kirkwood a acabar noveno, a Lundgaard en décimo (en ese orden) y a Malukas a no ganar la competencia.

En un escenario más drástico, si O’Ward termina la carrera en la posición 15, Kirkwood tendría que acabar en el lugar 17, Lundgaard en el 19 y Malukas no debe quedar en primero o segundo.

O’Ward hará su sexto arranque en Laguna Seca, pista en la que a pesar de no lograr podios hasta ahora, finalizó cuarto el año pasado, quinto en 2021, octavo en 2022 y 2024 y noveno en 2023.

Lundgaard, quien dejará Arrow McLaren tras esta competencia, acabó segundo en 2025, en tanto que Kirkwood quedó quinto en la visita a Laguna Seca en 2024.

¿A qué hora comenzará la final de la IndyCar 2026 en Laguna Seca?

La última carrera de la temporada 2026 de la serie IndyCar empezará a las 13:00 hrs (Tiempo del Centro de México) de este domingo 6 de septiembre y podrá verse tanto en la plataforma de streaming Disney+ Premium como en el canal ESPN 3 en la República Mexicana.