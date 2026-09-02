¡Big Ben avanza en US Open! Shelton brilla y elimina a Hurkacz 

Ben Shelton resolvió con autoridad un complicado duelo de segunda ronda de US Open ante Hubert Hurkacz en la Arthur Ashe Stadium. El estadounidense, octavo favorito, se impuso por 6-3, 5-7, 7-6 (7-3) y 7-5 en tres horas y 24 minutos.

Shelton abrió el partido con claridad, rompiendo el servicio de Hurkacz y cerrando el primer set en apenas media hora. El polaco respondió en el segundo parcial, donde elevó el nivel de su saque y se llevó el set 7-5.

El momento decisivo llegó en el tercer set. Un tie-break muy disputado que Shelton resolvió 7-3 gracias a una mejor gestión de los puntos clave y a un segundo servicio más sólido. En el cuarto set, el americano mantuvo la calma incluso cuando Hurkacz tuvo una bola de break, y terminó quebrando el servicio del rival para cerrar el encuentro 7-5.

Ben Shelton sigue en gran forma y será un rival muy duro en este US Open Reuters

El norteamericano terminó con seis aces y sólo tres dobles faltas, frente a los 14 aces y siete dobles faltas de Hurkacz. Aunque el polaco fue más agresivo con el saque, Shelton se impuso en los momentos críticos y consolidó su paso a la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York.

Ben Shelton ya espera rival en tercer ronda

Ben Shelton aterriza en esta fase del US Open con el viento a favor. El estadounidense llega tras defender con éxito el título del Masters 1000 de Montreal, donde mostró un nivel muy alto y una progresión constante a lo largo del torneo.

Ese triunfo, sumado a una temporada sólida con varios títulos en distintas superficies, le ha permitido consolidarse en el puesto número 9 del ranking ATP, consolidándose como el mejor estadounidense del momento.

Su siguiente rival será el ganador del enfrentamiento entre el canadiense Denis Shapovalov y el francés Luca van Assche.

Sea quien sea el que avance, Shelton tendrá por delante un duelo exigente, pero llega con confianza y con la sensación de estar en uno de los mejores momentos de su carrera. El público local seguirá siendo un aliado importante en su camino por el cuadro del US Open.