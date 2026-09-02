Isack Hadjar causa baja para el GP de Italia 2026: Liam Lawson correrá con Red Bull

El piloto francés Isack Hadjar aún no se encuentra recupera de su lesión en la mano, por lo que dos semanas después de no estar presente en el Gran Premio de los Países Bajos ahora se perderá el Gran Premio de Italia de la F1 2026 este fin de semana con Red Bull.

A través de un comunicado, el equipo de Milton Keynes confirmó que decidieron extender su periodo de recuperación tras sufrir una lesión en la muñeca durante el receso de verano de la categoría, razón por la cual ha acudido a médicos especialistas de MotoGP recomendado directamente por el múltiple campeón de las motocicletas Marc Márquez, pero aún sin los resultados esperados.

Como resultado, el neozelandés Liam Lawson volverá a ser el compañero de Max Verstappen en el trazado italiano de Monza. El equipo informó que monitorea minuciosamente la rehabilitación de Hadjar y enfatizó que no asumirán ningún riesgo innecesario respecto a su regreso formal a las pistas, al tiempo que expresaron sus deseos de una pronta recuperación para el joven competidor.

La participación de Lawson en Monza representa su segunda carrera consecutiva supliendo a Hadjar. En Zandvoort, el neozelandés finalizó séptimo y, varios especialistas consideraron que, con ello, despejó cualquier duda para mantener su asiento en el 2027, esto ante la presión que existe por Nikola Tsolovo, piloto de Red Bull que actualmente compite en la Fórmula 2.

Asimismo, la escudería anunció que el piloto japonés Ayumu Iwasa tomará el asiento del auto de Max Verstappen durante la primera sesión de prácticas libres (FP1) en Monza.

La decisión de tener a Lawson en Red Bull dejará al japonés Yuki Tsunoda como piloto de Racing Bulls junto a Arvid Lindblad.

Las declaraciones de Liam Lawson sobre su continuidad

Tras confirmarse su permanencia en el monoplaza para la cita en Monza, el propio Liam Lawson deseó una pronta recuperación para Hadjar.

"Es bueno saber que Isack se está recuperando bien y que pronto estará de vuelta en el auto, pero es genial tener otro fin de semana con el equipo”, dijo el neozelandés antes de recordar su regreso a Red Bull la carrera pasada, equipo del que fue despedido después de dos carreras en el 2025.

“Zandvoort me dio una primera referencia realmente útil en el auto, y tener un fin de semana de Sprint completo a mi espalda significa que llego a Monza con una comprensión mucho mejor del auto y de lo que necesito de él".