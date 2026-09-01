¿Una vajilla en Monza? El polémico trofeo del GP de Italia que desata críticas

Los trofeos que se entregarán en el Gran Premio de Italia de la F1 2026 han generado polémica en las redes sociales y es que, Pirelli, la compañía de Milán encargada de proveer los neumáticos, continúa con su tradición de encargar el trofeo a artistas locales que ahora han generado hasta memes.

Los tres primeros pilotos en cruzar la meta en Monza, junto con el representante de la escudería ganadora, celebrarán el resultado levantando FRAGILE, el trofeo oficial de la edición 2026 diseñado por el dúo de artistas italianos vedovamazzei.

La tradición de encargar la presea a creadores italianos ha contado en años anteriores con nombres como Alice Ronchi (2021), Patrick Tuttofuoco (2022), Ruth Beraha (2023), Andrea Sala (2024) y Nico Vascellari (2025).

Los creadores del trofeo del GP Italia 2026 Pirelli

FRAGILE: innovación tecnológica y simulación de inestabilidad cotidiana

Creada por los artistas Stella Scala y Simeone Crispino (vedovamazzei), la pieza combina la ironía con la reinterpretación de objetos cotidianos. FRAGILE consiste en una composición superpuesta de tazas y recipientes domésticos que, al apilarse uno sobre otro, adquieren una figura vertical de apariencia inestable.

Esta imagen ha generado controversia con algunos usuarios en redes sociales colocando imágenes de las vajillas en su cocina señalando que también podrían ser considerados para ser convertidos en el trofeo oficial.

El proceso de fabricación se realizó con impresión 3D. Posteriormente, el material fue pintado, galvanizado y pulido hasta obtener una superficie altamente reflectante, tal como si se tratara de una vajilla de cristal.

De acuerdo con sus creadores, el concepto se inspira en la antigua costumbre de pasar una copa festiva de mano en mano durante los festejos.

"Queríamos que el trofeo fuera el símbolo de una victoria que un individuo sostiene en sus manos, pero que refleja el espíritu de una comunidad", explicaron los artistas. En el contexto de la Fórmula 1, dicha comunidad abarca a los ingenieros, mecánicos, aficionados y a todo el entorno que rodea a los pilotos.