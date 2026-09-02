¿No completaste el álbum del Mundial? Ya puedes pedir las estampas faltantes

Panini ya habilitó el mecanismo oficial para que los coleccionistas puedan solicitar estampas específicas que les hagan falta para completar el álbum de la Copa del Mundo 2026, semanas después de que terminó el torneo. El nuevo método permite elegir hasta 50 estampas por cliente y adquirirlas de manera individual.

Hasta ahora, la única vía oficial para conseguir las estampas del Mundial era mediante la compra de sobres o cajas. El contenido de estos productos era aleatorio, por lo que los coleccionistas no podían seleccionar previamente cuáles cromos recibirían y existía la posibilidad de obtener estampas repetidas.

Con la apertura de este mecanismo, quienes todavía tengan incompleto su álbum podrán elegir directamente los cromos que necesitan. La opción está disponible a través del sitio web de Panini.

Bloque de México en el álbum Panini del Mundial 2026. X: @PaniniSportMx

¿Cómo solicitar las estampas faltantes?

Para realizar la compra, los coleccionistas deben ingresar al sitio web de Panini y acceder al apartado denominado “Estampas faltantes”. Una vez dentro, es necesario seleccionar la colección correspondiente a la Copa del Mundo 2026 para comenzar con la elección de los cromos.

El siguiente paso consiste en seleccionar una por una las estampas que todavía hagan falta para completar el álbum. El sistema permite elegir hasta 50 por cliente, por lo que dentro de ese límite se pueden incluir los diferentes números necesarios para finalizar la colección.

Después de realizar la selección, las estampas deben agregarse al carrito para continuar con el proceso de compra. El pedido se completa al finalizar la operación, con lo que los coleccionistas cuentan por primera vez con una vía oficial para elegir directamente los cromos que necesitan.

¿Cuánto cuesta cada estampa faltante?

La modalidad de venta individual también modifica el precio respecto al costo de los productos con los que originalmente se comercializaron las estampas. Un sobre con siete cromos tenía un precio de 25 pesos, mientras que la caja con 100 sobres costaba 2 mil 500 pesos.

En el caso de las estampas faltantes, cada cromo tendrá un precio de ocho pesos debido a que se comercializa de manera individual. El monto corresponde únicamente al costo de las estampas seleccionadas y no contempla el envío del pedido.

Una vez elegidos los cromos, al precio de las estampas se suma el costo correspondiente al envío. Este importe puede variar de acuerdo con la zona a la que deba llegar el paquete, por lo que el precio final dependerá tanto de la cantidad de estampas solicitadas como del destino de la entrega.

Con este mecanismo, los coleccionistas que dejaron incompleto el álbum del Mundial 2026 ya pueden seleccionar directamente los cromos que les faltan, en lugar de depender del contenido aleatorio de los sobres.