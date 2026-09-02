Matthew Brennan iguala un registro histórico de Pogacar en La Vuelta

Matthew Brennan hizo historia en la etapa 11 de La Vuelta a España al concretar su tercera victoria de etapa como debutante en una gran vuelta, algo que no se veía desde 2019, cuando el esloveno Tadej Pogacar consiguió la misma marca.

El corredor del Visma | Lease a Bike sumó este triunfo del día a los conseguidos en las etapas 2 y 5. En esta ocasión, destacó en una llegada masiva y superó a Bryan Coquard y Jordi Meeus en los metros finales.

La jornada comenzó en Cartagena y tuvo un recorrido de 153.8 kilómetros hasta la meta en Lorca. Brennan completó el trayecto en 3 horas, 17 minutos y 18 segundos, con una velocidad media de 46.8 kilómetros por hora.

¿Qué marca igualó Brennan con su victoria en La Vuelta?

La marca de Matthew Brennan no se repetía desde 2019, cuando Tadej Pogacar ganó tres etapas durante aquella edición de La Vuelta a España y terminó tercero en la clasificación general.

Ahora, Brennan se suma a ese registro y coloca su nombre junto al del esloveno en una estadística que destaca todavía más por el contexto de su primera participación en una de las tres grandes vueltas del calendario.

El esloveno también marcó el inicio de esta edición de La Vuelta. Pogacar vistió el maillot rojo y consiguió tres victorias de etapa antes de abandonar la competencia tras sufrir una caída en la octava jornada.

El accidente le provocó una fractura desplazada de la clavícula izquierda, además de una lesión cervical, por lo que posteriormente tuvo que ser sometido a una cirugía para tratar la lesión en el hombro.

Etapa 12: Calar Alto pone a prueba al pelotón

Mientras Brennan celebró su tercer triunfo, Enric Mas conserva el liderato de la clasificación general después de la etapa 11. El español mantiene una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre Primoz Roglic, mientras Felix Gall ocupa la tercera posición a 1:39.

La competencia continuará este jueves 3 de septiembre con la etapa 12, que llevará al pelotón de Vera hasta Calar Alto en un recorrido de 166.6 kilómetros. La jornada será una de las primeras grandes pruebas de montaña de esta parte de la carrera, con el ascenso final de 16.9 kilómetros y una pendiente media de 5.6 por ciento.