Alarma en el Barcelona: la joven joya Jesse Bisiwu sale en camilla tras sufrir una severa lesión

El joven atacante Jesse Bisiwu encendió por completo las alarmas en el FC Barcelona tras sufrir una severa lesión en el tobillo derecho, la cual lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla durante la gran final de la Copa Catalunya. La infortunada jugada representa un duro contratiempo tanto para el talentoso futbolista de 18 años como para el director técnico del primer equipo, Hansi Flick, quien seguía muy de cerca la evolución de la joven promesa belga en la Ciudad Condal.

Aprovechando la jornada de descanso otorgada a la plantilla absoluta, Bisiwu fue enviado a reforzar al cuadro filial, el Barça Atlètic, en su compromiso por el título autonómico frente al CE Sabadell en el Estadio Nova Creu Alta. Sin embargo, su participación sobre el terreno de juego duró menos de diez minutos. En una acción fortuita en la zona medular, el extremo recibió un impacto directo en la articulación tras un fuerte pisotón de Pipa, centrocampista del conjunto rival.

Las muestras de dolor del atacante fueron inmediatas sobre el césped. Al percatarse de que no podía apoyar el pie y ante sus evidentes gestos de frustración, el cuerpo médico ingresó con rapidez para atenderlo, determinando que no podía continuar en el encuentro de futbol y trasladándolo en camilla hacia los vestuarios.

Máxima preocupación en el esquema de Hansi Flick

Esta lesión frena de forma repentina el prometedor inicio de Bisiwu en Cataluña. El atacante llegó al club este verano procedente del Brujas a cambio de 8.5 millones de euros, consolidándose como una de las apuestas principales de la directiva:

Su rol actual: Gracias a su velocidad, Flick lo había integrado a la dinámica del primer equipo, dejando sensaciones muy positivas en los entrenamientos.

Gracias a su velocidad, Flick lo había integrado a la dinámica del primer equipo, dejando sensaciones muy positivas en los entrenamientos. El plan médico: El futbolista será trasladado a los servicios médicos del club en Barcelona para someterse a pruebas exhaustivas y resonancias magnéticas que determinen el alcance exacto de la afectación en los ligamentos.

El diagnóstico definitivo establecerá el tiempo estimado de baja para el juvenil, quien se perderá el arranque de la temporada con el filial y sus convocatorias con la plantilla estelar.