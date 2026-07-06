McLaren confirma a Pato O'Ward para 2027 y tendrá dos nuevos compañeros en IndyCar

La escudería Arrow McLaren ha limpiado la casa y, a partir de la temporada 2027 el piloto mexicano Pato O’Ward tendrá nuevos compañeros en la serie IndyCar a su lado con la llegada de Scott Dixon y de un viejo conocido, Felix Rosenqvist.

El equipo dirigido por Zak Brown anunció una reestructuración masiva en su alineación de pilotos de tiempo completo, confirmando la incorporación de dos nombres de jerarquía histórica que se unirán al mexicano Patricio O'Ward para consolidar un equipo contendiente tanto en el campeonato regular como en las míticas 500 Millas de Indianápolis.

El regiomontano compartirá garaje de forma fija con el neozelandés Scott Dixon, seis veces monarca de la categoría, y con el sueco Felix Rosenqvist, actual ganador de las 500 Millas de Indianápolis y quien es un amigo cercano de O’Ward con quien ya corrió en la primera etapa de la escudería McLaren en Estados Unidos, por lo que se trata de un reencuentro.

En el caso de Dixon, McLaren apuesta por su experiencia para ayudar en el desarrollo del coche al provenir del múltiple equipo campeón Chip Ganassi.

La ambiciosa apuesta de McLaren en IndyCar

Para Tony Kanaan, director de la escudería, la llegada de estos perfiles representa el paso definitivo para llevar a la organización a lo más alto de la parrilla junto al talento consolidado del piloto de Monterrey.

"Los logros de Scott hablan por sí solos, Felix es el ganador de las 500 de este año y es consistentemente rápido y competitivo, y Ryan tiene la experiencia y la capacidad para ganar las 500 otra vez, sin duda alguna”, dijo el brasileño.

Kanaan destacó en el comunicado que el objetivo es afianzar un equipo sólido que permita a O’Ward cumplir la meta de ganar las 500 Millas de Indianápolis, una carrera en la cual ha estado cerca de llevarse la corona.

“Añade ese talento a lo que tenemos con Pato, que está llamando a la puerta de su propia victoria en las 500, y seremos la amenaza que hemos estado construyendo para ser en el campeonato y en las 500".

Por su parte, el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, enfatizó que esta reestructuración responde a un plan integral donde la experiencia colectiva y la química del nuevo grupo de volantes serán la clave para potenciar las capacidades de O'Ward y la marca.

"Esta alineación de Pato, Scott, Felix y Ryan fortalecerá cada aspecto de nuestro programa. Tenemos la vista puesta firmemente tanto en el campeonato como en ganar las 500 Millas de Indianápolis para asegurar la Triple Corona en la era Papaya”.