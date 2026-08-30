Pato O’Ward tras sus históricos triunfos: "Solo estoy escribiendo mi propia historia"

Pato O’Ward logró el domingo en Milwaukee un día histórico para él, para IndyCar y para el automovilismo mexicano, porque con su doble victoria del domingo logró un hito que no se conseguía desde 1981, pero además se convirtió en el mexicano con más victorias en la categoría sobrepasando a Adrián Fernández.

O’Ward se impuso primero en la segunda carrera del fin de semana, mientras que dos horas después logró la victoria en la que había sido denominada la primera competencia y que no logró completarse el sábado por condiciones de lluvia. El ganar dos competencias el mismo día no se lograba desde 1981 con el legendario Rick Mears. Con este resultado, el regiomontano alcanzó su tercer triunfo del año 2026 y el tercero en su cuenta personal dentro del trazado de Wisconsin.

La victoria coloca al integrante de Arrow McLaren en un selecto grupo de leyendas del automovilismo norteamericano compuesto por Al Unser, Mario Andretti, Bobby Unser, Dan Gurney, Johnny Rutherford y el propio Mears, un hecho que el propio O’Ward no había dimensionado.

"Esos son nombres pesados. Luego escuchas el mío y dices, ¿qué? Honestamente solo estoy escribiendo mi propia historia. Realmente no sé qué le depara a mi carrera en IndyCar. Hasta ahora he dedicado toda mi vida a esto. Siempre me dedico al máximo en todo lo que hago. Soy un competidor hambriento", dijo el regiomontano en la conferencia de prensa.

Con el doblete, O'Ward llegó a 12 victorias dentro de la serie superando lo hecho por Adrián Fernández a finales de los 90 e inicios del presente siglo.

El cierre de temporada y el camino hacia el subcampeonato

La victoria dominical tuvo un matiz especial para O'Ward, quien debió aguardar el momento oportuno detrás de David Malukas antes de que un encadenamiento final le abriera la puerta hacia la bandera a cuadros. Respecto al trabajo realizado por su rival y la paciencia requerida en la pista, el mexicano comentó:

"David hizo un trabajo fenomenal. Nadie lo iba a atrapar. Estaba haciendo un gran trabajo en el tráfico... Yo solo estaba pensando que no podía ponerme demasiado creativo aquí. Realmente solo tenía que dejar que algo viniera a mí. Eso fue lo que en última instancia me dio la oportunidad".

Ahora, O’Ward está en la lucha por el subcampeonato. Aunque se encuentra en la cuarta posición de la tabla de pilotos con 503 puntos solo está cuatro por detrás de su compañero Christian Lundgaard.