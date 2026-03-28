IndyCar: Pato O'Ward saldrá en lugar 12 en Gran Premio de Alabama

Pato O'Ward no pudo mantener el ritmo mostrado al arrancar las prácticas del Gran Premio de Alabama de IndyCar y se conformó con el lugar 12 de salida para la cuarta fecha de la temporada 2026.

El mexicano se había situado entre los cinco mejores en los entrenamientos de este viernes, pero luchó bastante para seguir con un ritmo competitivo durante la calificación de este sábado.

Tras avanzar con lo justo de la fase de grupos a la Q2, al quedar 14 milésimas arriba del corte, O'Ward fue el más lento en el segundo segmento, pese a que su desventaja ante el piloto más veloz fue de siete décimas. Además, quedó por debajo de su coequipero en Arrow McLaren, Christian Lundgaard, pero el danés fue décimo en el resultado.

En ambos hubo decepción, al no entender la falta de adherencia entre un segmento y otro.

Fue un día muy frustrante. No hay explicación para lo que pasó en la calificación. Teníamos las mismas lecturas para lo que les pasó al coche No. 5 y al No. 7, lo cual, obviamente, tenemos que averiguar", dijo.

No podemos permitir que pasen estas cosas cuando sentimos que tenemos una oportunidad de conseguir la pole y terminamos a ocho décimas de segundo".

Es así como O'Ward tendrá que remar contra la corriente en la que hasta ahora es su peor calificación en la campaña, en un momento en el que sus rivales directos en la lucha por el título arrancarán adelante.

El campeón reinante Alex Palou, quien además es ganador defensor en el circuito permanente de Alabama, obtuvo la 'pole position', teniendo a su lado a David Malukas, del equipo Penske. El líder del campeonato, Kyle Kirkwood, calificó en quinto sitio.

O'Ward es cuarto en el puntaje general, a 30 puntos del estadunidense Kirkwood, quien corre para Andretti Global.

La carrera de IndyCar en Alabama dará comienzo este domingo 29 de marzo a las 11 AM (Hora Ciudad de México), con cobertura en la plataforma Disney+ Premium y en ESPN.