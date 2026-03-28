México vs. Portugal: De Los Simpson a la reapertura del Estadio Banorte

En el futbol hay partidos que existen en la memoria colectiva aunque nunca se hayan jugado. México contra Portugal tiene uno de esos. Nació en la televisión, en un sillón amarillo, y terminó en caos total. Hoy, casi tres décadas después, ese guiño cultural vuelve a escena justo cuando el Tri y los europeos se citan para reinaugurar el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

La referencia es obligada. En Los Simpson, específicamente en el episodio “The Cartridge Family” de 1997, Springfield se paraliza por un México contra Portugal anunciado como el duelo definitivo para decidir “la nación más grande del mundo”. La expectativa crece, el estadio se llena y la narrativa promete intensidad. Pero en cuanto rueda el balón, el partido se vuelve una caricatura de sí mismo. Toques intrascendentes en medio campo, rivales inmóviles, un ritmo que desespera. La grada pierde la paciencia y el caos estalla. Disturbios, incendios y una ciudad colapsada.

Ayudó a impulsar el futbol en Estados Unidos

Aquella escena no sólo era una broma sobre el ritmo del futbol para la audiencia estadunidense de los 90. También reflejaba un momento en el que el deporte buscaba abrirse camino tras el impulso del Mundial de 1994. La sátira apuntaba al desconocimiento, a la impaciencia y a la distancia cultural con un juego que hoy ya es global.

El contraste con la realidad es inevitable. México y Portugal sí tienen historia en la cancha. Se han enfrentado cinco veces en partidos oficiales y amistosos, con saldo favorable para los europeos. El Tri no ha logrado vencerlos. La derrota en el Mundial de Alemania 2006 marcó un punto de dolor, mientras que el empate en la Copa Confederaciones 2017 dejó sensaciones encontradas en un equipo que compitió, pero no terminó de imponerse. En medio, otro amistoso y resultados que sostienen la deuda pendiente.

El partido no decide la supremacía mundial como en Springfield, pero sí carga simbolismo. Marca una nueva etapa para el estadio más emblemático del país, ahora bajo una nueva identidad comercial.

Para el aficionado, el guiño televisivo sigue siendo inevitable. Ese México vs Portugal ficticio, torpe y desesperante, quedó como una broma recurrente entre quienes crecieron con Homero Simpson y compañía.