¿Debut con polémica? Marcelo Flores estrena etapa con Canadá tras dejar al Tri

Marcelo Flores inició una nueva etapa internacional con la selección de Canadá en un debut que combinó remontada, contexto adverso y ruido fuera de la cancha.

El mediocampista de Tigres ingresó al minuto 63 en sustitución de Ali Ahmed, cuando su equipo caía 2-0 frente a Selección de Islandia en partido amistoso.

Flores ayuda a remontar

Islandia había tomado ventaja temprano con un doblete de Orri Óskarsson, con goles al 9 y al 21, que colocaron el encuentro cuesta arriba para el conjunto canadiense. La reacción llegó en la segunda mitad. Jonathan David convirtió dos penales, al 67 y al 75, para sellar el empate 2-2.

Flores participó en el tramo final del partido, en un escenario de presión y con el equipo volcado al ataque. Su ingreso coincidió con el cambio de dinámica que permitió a Canadá rescatar el resultado.

El debut llega semanas después de que la FIFA avalara su cambio de federación, decisión que lo desvinculó definitivamente de la Selección de México, donde había formado parte de procesos juveniles desde los 15 años.

Sus recientes declaraciones añadieron contexto a la decisión.

El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México. Es algo cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo”.

Flores, nacido en Canadá y de padre mexicano, había sido considerado una de las promesas del sistema del Tri. Participó en torneos internacionales juveniles y se mantuvo durante años en la órbita de selecciones nacionales, hasta que optó por representar al país donde nació.

Siempre estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa”.

El empate ante Islandia marcó su primer paso en esta nueva etapa. Un inicio discreto en minutos, pero significativo en el contexto de una decisión que trasciende lo deportivo y redefine su carrera internacional.