Pato O'Ward, tercero en primeras prácticas de IndyCar en Alabama

Pato O'Ward inició de manera competitiva los entrenamientos para el Gran Premio de Alabama, cuarta fecha de la temporada 2026 de la serie IndyCar, al terminar en tercer lugar en los ensayos de este viernes.

El piloto mexicano afronta su primera competencia en circuitos permanentes en este año, luego de abrir las tres fechas anteriores con resultados entre los cinco primeros puestos, que le permiten llegar a esta cita en cuarto lugar general del campeonato.

Tras ser el quinto más veloz en la primera parte de la práctica del día de hoy en Birmingham, en la que como es costumbre realizó tandas largas con el neumático duro, O'Ward registró 1:07.4158m en las simulaciones de calificación con el compuesto suave, quedando a sólo 31 milésimas del más veloz, el neozelandés Scott McLaughlin.

Además, uno de sus coequiperos de Arrow McLaren, el danés Christian Lundgaard, fue cuarto en el resultado, motivo por el que el regiomontano tiene mucho optimismo por el rendimiento a alcanzar este fin de semana, en el que buscará su primera victoria y podio del año.

Empezamos fuerte, ​​estoy muy satisfecho con nuestra situación actual”, mencionó O'Ward tras las prácticas.

Estamos mucho mejor que el año pasado, así que tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana”.

O'Ward ganó en Alabama en 2022, aunque el año pasado remontó del octavo al sexto sitio, en una carrera que no tuvo banderas amarillas, mientras su coequipero Lundgaard subió al segundo escalón del podio.

En la práctica, McLaughlin terminó por delante de Kyle Kirkwood, quien tras su victoria en Arlington tomó el liderato del campeonato. El tetracampeón reinante de la categoría, el español Alex Palou, ocupó la séptima casilla.

¿Cuándo y dónde ver a Pato O'Ward en la carrera de IndyCar 2026 en Alabama?

La cuarta fecha de la IndyCar 2026 se realizará este domingo 29 de marzo, en punto de las 11 AM (Tiempo del Centro de México). La calificación será este sábado 28 a las 12:30 PM.

Todas las sesiones se verán a través del paquete de streaming Disney+ Premium, mientras que la carrera será transmitida en México por la señal principal de ESPN.