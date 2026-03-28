F1 quiere ocultar lo lento de los coches 2026 y edita la vuelta de la pole de Antonelli en Japón

Los aficionados a la Fórmula 1 siguen criticando a la máxima categoría por la normativa 2026, con motores que deben obtener el 50 por ciento de su potencia desde la energía eléctrica y ahora el nuevo capítulo es un video de la pole position obtenida por el italiano Andrea Kimi Antonelli en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.

La pista de Suzuka había sido considerada una de las más complicadas para la recarga de la batería del sistema eléctrico, la misma que debe proporcionar 350 kW de potencia, la mitad del total necesario para mover el coche.

El peor de los temores se hizo realidad en la calificación cuando, en diversas ocasiones, los pilotos cayeron en el super clipping, la técnica en la que al alcanzar la máxima velocidad el motor de combustión manda energía a la batería a costar de perder velocidad.

Si bien esto ya ha sido criticado en las carreras en Australia y China, ahora las cosas subieron de tenor cuando la F1 publicó la clásica cámara a bordo del piloto que logra la pole. Los poco observadores no habrían notado algo, pero los fanáticos rápidamente se dieron cuenta de que el video estaba editado y no tenía las tomas de la curva 130R, una de las zonas más veloces del circuito y, donde en la calificación, varios pilotos señalaron que no sentían la misma sensación de velocidad que en el pasado siendo ahora menor.

En la red social X, los usuarios hicieron una anotación que hasta hace unas horas se podía ver señalando que la F1 editó la cámara a bordo para evitar que la gente viera como los coches perdían velocidad, sin embargo, la F1 editó las anotaciones de los usuarios

La respuesta de F1

Ante las críticas, F1 ha emitido una respuesta señalando que no contaba con esa imagen y tuvieron que editar el video por un problema técnico fuera de su control.

La respuesta parece inverosímil considerando la cantidad de cámaras y transmisiones que ofrece la categoría.