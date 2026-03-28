Rui Patrício elogia a Raúl Jiménez y hasta se ve capaz de atajarle un penal

Rui Patrício puso el foco en Raúl Jiménez en la víspera del partido entre México y Portugal, al recordar la etapa en la que coincidieron en el Wolverhampton y al reconocer al delantero mexicano como una de las grandes referencias del Tricolor.

El exportero de la selección portuguesa participó en Los Protagonistas, el programa estelar de deportes de TV Azteca, donde compartió espacio con Nuno Gomes y Hélder Postiga, en una charla que terminó girando en torno al presente del atacante mexicano rumbo al duelo amistoso.

Los tres exjugadores forman parte de una serie de actividades en México en el marco del partido entre México y Portugal de esta noche, que incluyeron convivencias con aficionados y hasta un juego de exhibición en Tepito, uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Ahí, Rui Patrício, quien convivió con Raúl Jiménez en el futbol inglés, no dudó en destacar su peso dentro del equipo de Javier Aguirre, tanto por su calidad como por lo que representa dentro del vestidor.

“Es un jugador muy fuerte, un delantero de referencia mundial, muy importante para la Selección Mexicana y un ejemplo para todos nosotros”, expresó el guardameta portugués.

El campeón de la Eurocopa 2016 también puso énfasis en la recuperación de Jiménez tras la grave lesión de cráneo que sufrió en la Premier League, señalando que su regreso al máximo nivel lo convierte en un caso admirable dentro del futbol.

“Después de lo que aconteció en Inglaterra, es un ejemplo para todos por la forma como consiguió recuperar, cómo consiguió estar al nivel que está ahora, con su fuerza de voluntad”, añadió.

En medio de los elogios, la conversación también tomó un tono más relajado cuando se habló de la efectividad de Raúl Jiménez desde el punto penal, donde se ha consolidado como uno de los cobradores más confiables.

Ahí fue cuando Rui Patrício sorprendió con una respuesta entre risas, al asegurar que no le sería complicado detenerle un penal, dejando una frase que encendió la charla en el programa.

La declaración, aunque en tono distendido, no deja de llamar la atención viniendo de un arquero que conoce bien al delantero mexicano tras su paso compartido por el Wolverhampton, donde ambos coincidieron en una etapa importante de sus carreras.

Más allá de la broma, el mensaje de Rui Patrício fue claro: Raúl Jiménez es hoy una de las principales figuras de México, tanto por su capacidad dentro del área como por el ejemplo que representa tras superar uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

El histórico arquero portugués, una de las voces más autorizadas de la previa, dejó elogios, contexto y hasta un guiño competitivo hacia el delantero mexicano.