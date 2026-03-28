¿Cuánto dinero recibirá el FC Barcelona por la lesión de Raphinha?

La lesión de Raphinha durante la fecha internacional abre una doble lectura para el Barcelona. Hay alivio económico, pero también un golpe directo al rendimiento en el tramo decisivo de la temporada

El extremo brasileño sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en un amistoso con su selección frente a Francia y estará fuera alrededor de cinco semanas. El periodo supera el umbral de 28 días que exige el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, lo que activa una compensación económica para el club azulgrana.

¿Cuánto dinero recibirá el Barcelona por lesión de Raphinha

El mecanismo establece pagos en función del salario del jugador y del tiempo de baja. En el caso de Raphinha, la cifra estimada es de unos 22,500 dólares diarios. Proyectado al tiempo de recuperación previsto, el Barcelona podría ingresar cerca de 155,000 dólares si se cumplen los plazos médicos.

La cantidad, aunque útil para amortiguar el impacto financiero, queda lejos de los escenarios más favorables que se producen en lesiones prolongadas. En 2023, el caso de Gavi representó un ingreso considerablemente mayor para el club, debido a una ausencia de varios meses tras lesionarse con España.

Dolorosa baja para el Barcelona

Sin embargo, el problema principal para el Barcelona no está en las cuentas. La baja de Raphinha llega en un momento crítico del calendario. El equipo podría perderlo en hasta cinco partidos de liga y, sobre todo, en una eliminatoria clave de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.

En un plantel que ha dependido de su desequilibrio por banda, la ausencia del brasileño obliga a reajustes tácticos y reduce variantes ofensivas. El ingreso económico, en este contexto, aparece como un consuelo menor frente a la pérdida de uno de sus jugadores más determinantes.

El Barcelona recupera algo en caja. En la cancha, en cambio, pierde más de lo que ingresa.