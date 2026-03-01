Cabinho presume jersey de Pumas desde Brasil: “Me hacen sentir en casa”

El legado de Evanivaldo Castro Silva, mejor conocido como Cabinho, sigue más vivo que nunca en Ciudad Universitaria. El histórico goleador de los Pumas de la UNAM presumió en redes sociales la camiseta que el club le envió hasta Brasil, país donde radica actualmente.

El exdelantero auriazul, considerado uno de los máximos referentes en la historia de la Liga MX, compartió con orgullo el jersey de visitante en color azul que el equipo utiliza en el Clausura 2026. La prenda llevaba estampado “Cabinho” y el número 9, dorsal que lo convirtió en leyenda felina.

Un detalle que cruzó fronteras

Desde Brasil, Cabinho posó sonriente con la camiseta universitaria y dejó claro que el vínculo con Pumas permanece intacto pese a la distancia. El gesto del Club Universidad Nacional lo tomó como una muestra de cariño del equipo donde vivió sus mejores momentos como futbolista profesional.

La playera estuvo personalizada para Cabinho y el número 9 que tanto utilizó Cabinho

No pude estar en México esta vez, pero hoy vengo a presumir, con muchísima emoción, uno de los hermosos detalles que me enviaron mi familia de Pumas. Gracias de corazón por ese gesto tan especial, por el cariño y por hacerme sentir siempre en casa, aun estando lejos”, escribió el exgoleador.

Cabinho, leyenda eterna de Pumas

Cabinho no solo es ídolo en Ciudad Universitaria; su nombre está grabado en la historia del futbol mexicano por sus títulos de goleo y su capacidad letal frente al arco. Décadas después de su retiro, la conexión con la afición auriazul permanece intacta, demostrando que las leyendas no se olvidan.

El detalle del club universitario no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes celebraron en redes sociales que una figura histórica siga siendo reconocida por la institución