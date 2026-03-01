Inter Miami remonta con titularidad de Berterame y 'doblete' de Messi

Inter Miami remontó a Orlando City y el conjunto de Germán Berterame y Lionel Messi logró vencer 2-4 a su máximo rival de la zona para hacerse con el triunfo del Derbi de Florida y sumar su primera victoria en la actual temporada de la MLS, misma que habían arrancado con el pie izquierdo.

Viviendo su primer Derbi de Florida, Germán Berterame arrancó de titular en un partido donde Luis Suárez no se encontraba convocado, por lo que su primer gol en la MLS podía darse en el Exploria Stadium, casa del Orlando City.

Siendo completamente superados, los Leones morados se pusieron rápidamente por delante en el marcador tras la aparición de Marco Pašalić en el 18’, mientras que Martín Ojeda no dio tiempo de reacción y en el 24’, puso el 2-0 para encaminar un resultado que parecía ser definitivo, sin embargo, Mascherano tenía nuevos planes para el segundo tiempo.

Martín Ojeda celebra gol frente al Inter Miami en la Jornada 2 de la MLS. Reuters

Dándole ingreso a Mateo Silvetti en lugar de Noah Allen, la dinámica cambió completamente para los segundos 45 minutos, por lo que la ofensiva de Las Garzas fue al frente en busca de recortar distancias, consiguiéndolo por conducto del mismo Silvetti en el 49’.

El vendaval por parte del Inter Miami se mantuvo y Lionel Messi contó con un balón en los linderos del área, por lo que el astro argentino aprovechó la oportunidad y colgó el balón en el fondo de las redes para anotar en su primer Derbi de Florida jugando como visitante en el Exploria Stadium, mismo que representó el 2-2 al 57'.

Pese a que ambos conjuntos tuvieron la posibilidad de irse por delante, fue Germán Berterame quien protagonizó una recuperación por la banda de la izquierda para que Telasco Segovia anotara el 2-3 parcial en el 85’, ya que hacía falta un tanto más de Lionel Messi.

Finalmente, para concretar la remontada y la primera victoria en la historia de Inter Miami como visitante en un Derbi de Florida, Lionel Messi cobró un tiro libre al poste del portero para el 2-4 final, mismo que significó su primer triunfo en la actual temporada de la MLS, misma en la que defienden su corona.

La siguiente prueba para Germán Berterame, Lionel Messi y el Inter Miami será el sábado 7 de marzo cuando se enfrenten al DC United en el M&T Bank Stadium, última prueba antes de debutar en la Concachampions 2026, donde se enfrentarán ante Nashville en la ronda de los Octavos de Final.

BFG