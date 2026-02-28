‘Partido tan malo que jugamos (ante Toluca)’, admiten en Chivas

En Chivas admitieron que jugaron un mal partido ante Toluca, luego de caer 2-0 en el Nemesio Diez. En el encuentro, Luis Romo salió lesionado, Armando ‘La Hormiga’ González se fue en blanco y el árbitro le dejó un recuerdito a un jugador de Diablos, partido de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

"Nos debe de servir de experiencia para crecer, para competir mejor. En el caso mío, para tomar mejores decisiones porque, evidentemente, con las decisiones que tomé, no fui capaz de ayudar al equipo y esa es responsabilidad de entrenador que debo asumir porque estos chicos juegan mejor de lo que hicieron hoy.

Gabriel Milito aseguró que sacarán buenas conclusiones de la derrota ante Toluca Mexsport

Vamos a sacar buenas conclusiones de este partido tan malo que jugamos, pero el futbol es dinámica total, te da la vuelta la página. Esta oportunidad ya pasó y recuperarnos rápidamente para el siguiente partido”, aceptó Gabriel Milito, técnico de Chivas.

El pastor del Guadalajara también admitió que su equipo no tuvo el rendimiento que esperaban y dio mérito al Toluca.

“No tuvimos un rendimiento que esperábamos, como veníamos teniendo. Sin duda que el rival nos superó. Ese penal tempranero te puede dejar algo tocado, hay mucho partido por delante en el que puedes hacer un partido superior que hicimos hoy”, declaró.

Gabriel Milito calificó de peor el inicio del partido ante Toluca Mexsport

Asimismo, Gabriel Milito consideró que el inicio del partido fue peor y para la segunda parte, les faltó claridad y dominio.

“El primer tiempo fue malo, el comienzo aún peor, con semejante equipo es complicado. Lo intentamos el segundo tiempo con unas variantes, faltó más claridad, dominio”, apuntó.

Chivas sumó dos derrotas al hilo y dejó el liderato, primero con Toluca y después en manos de Cru Azul, quien venció a Monterrey.