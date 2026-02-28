Toluca vs Chivas, EN VIVO (J8 – Clausura 2026 de la Liga MX)
Sigue los detalles del partido entre Toluca y Chivas en el Estadio Nemesio Diez, jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Toluca
20
Chivas
Jornada 8 del Clausura 2026 - Liga MX
32'¡¡¡Otro gol anulado a 'La Hormiga' González!!! Otro fuera de juego
27'El Toluca mantiene una presión alta y le da resultados; Chivas no está cómodo en la cancha del Nemesio Diez
22'¡¡¡Gol anulado a Chivas!!! 'La Hormiga' González había marcado tras un excelente pase de Luis Romo, pero el delantero estaba ligeramente adelantado
18'El Toluca es dueño de las acciones del partido; Chivas sufre en el aspecto defensivo. Milito ya busca soluciones
15'¡¡¡¡¡Goooool del Tolucaaaaaaa!!!!! Qué triangulación hicieron los Diablos, Díaz Price se combinó con Paulinho, quien le devolvió el balón de 'taconcito' para que el juvenil mandara el balón al fondo
13'Franco Romero es amonestado tras una falta sobre Efraín Álvarez
7¡¡¡Chivas se salvó!!! Jorge Díaz dribló en el área para quitarse a su marcador y después mandó un remate que atajó 'Tala' en dos tiempos
5'¡¡¡¡¡Goooool del Tolucaaaa!!!!! Paulinho le cedió el tiro a Jesús Gallardo, quien engañó al 'Tala' Rangel; mandó su disparo pegado al poste derecho del arquero
3'"Después de la revisión, existe un penal", dijo el árbitro central
2'La jugada es revisada en el VAR
1'Chivas se salva de un penal. Richard Ledezma le jaló la playera a Paulinho y el delantero del Toluca reclama la pena máxima
¡¡¡Inicia el partido!!!
Chivas sale con uniforme blanco a la cancha del Nemesio Diez
La más reciente victoria de Chivas en el “infierno” fue un 1-3, en la jornada 17 del Apertura 2019
Alexis Vega no está ni en la banca; Luis Romo regresa como titular
Chivas intentará conservar el liderato y volver a la senda de gloria, así como sepultar una racha que carga desde hace años: no gana en el Nemesio Diez desde 2019
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Toluca y Chivas, jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX!