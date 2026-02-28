Toluca vs Chivas, EN VIVO (J8 – Clausura 2026 de la Liga MX)

Jornada 8 del Clausura 2026 - Liga MX

32' ¡¡¡Otro gol anulado a 'La Hormiga' González!!! Otro fuera de juego

27' El Toluca mantiene una presión alta y le da resultados; Chivas no está cómodo en la cancha del Nemesio Diez

22' ¡¡¡Gol anulado a Chivas!!! 'La Hormiga' González había marcado tras un excelente pase de Luis Romo, pero el delantero estaba ligeramente adelantado

Así le pegó Jorge Díaz Price tras una buena triangulación con Paulinho, para hacer el 2-0 al 15' Mexsport

18' El Toluca es dueño de las acciones del partido; Chivas sufre en el aspecto defensivo. Milito ya busca soluciones

15' ¡¡¡¡¡Goooool del Tolucaaaaaaa!!!!! Qué triangulación hicieron los Diablos, Díaz Price se combinó con Paulinho, quien le devolvió el balón de 'taconcito' para que el juvenil mandara el balón al fondo

Así fue el gol de penal de Jesús Gallardo para el Toluca 1 - 0 Chivas Mexsport

13' Franco Romero es amonestado tras una falta sobre Efraín Álvarez

Alexis Vega no fue ni a la banca para el Toluca - Chivas Mexsport

7 ¡¡¡Chivas se salvó!!! Jorge Díaz dribló en el área para quitarse a su marcador y después mandó un remate que atajó 'Tala' en dos tiempos

5' ¡¡¡¡¡Goooool del Tolucaaaa!!!!! Paulinho le cedió el tiro a Jesús Gallardo, quien engañó al 'Tala' Rangel; mandó su disparo pegado al poste derecho del arquero

3' "Después de la revisión, existe un penal", dijo el árbitro central

2' La jugada es revisada en el VAR

1' Chivas se salva de un penal. Richard Ledezma le jaló la playera a Paulinho y el delantero del Toluca reclama la pena máxima

¡¡¡Inicia el partido!!!

Chivas sale con uniforme blanco a la cancha del Nemesio Diez

La más reciente victoria de Chivas en el “infierno” fue un 1-3, en la jornada 17 del Apertura 2019

Alexis Vega no está ni en la banca; Luis Romo regresa como titular

Chivas intentará conservar el liderato y volver a la senda de gloria, así como sepultar una racha que carga desde hace años: no gana en el Nemesio Diez desde 2019